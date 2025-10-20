「やっとか。やっと決めれた」長崎から加入の24歳MF、超絶弾でベルギー初ゴールに喜び！さらなる高みへ「まだまだ実力不足」
現地10月19日に開催されたベルギーリーグ第11節で、日本人７選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、強豪アンデルレヒトとホームで対戦。２−２で引き分けた。
谷口彰悟、小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、後藤啓介が先発し、伊藤涼太郎はベンチ外となったなか、見事に初ゴールを奪ったのが、68分から出場した松澤海斗だ。
山本が同点弾を挙げるも再び勝ち越され、１−２で迎えた76分だった。今夏にJ２のV・ファーレン長崎から加入した24歳のMFは、ペナルティエリア内で相手をかわして右足を豪快に一閃。強烈なシュートをゴール右隅に突き刺した。
ここまで先発はなく、途中出場８試合で飛び出した待望の一発。松澤は試合後、「まずは『やっとか』『やっと決めれた』って気持ちで本当に嬉しい。コーチと自分の苦手なところを自主練でずっとやってきたので、ああいう形でゴールになって、勝てれば本当に最高だったけど、同点に追いつけた大きな点になったので良かった」と喜びを伝えた。
得点場面以外にもチャンスはあった。「自分の中ではもっと点を取れた感触はあった？」と問われた際には、こう答えた。
「惜しいシーンがあと２回ほどあったので、そういうところを決め切れていれば、チームを勝利に導けた。そこはまだまだ自分の実力不足。もっともっとトレーニングしてチームを勝たせられる選手になっていければと思う」
強い覚悟を持つ松澤は、最後に改めて「次はチームを勝たせられるゴールを決めたい」と意気込みを示した。現在５位のSTVVでさらなる輝きを放てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】24歳ドリブラーが衝撃のゴラッソでベルギー初ゴール
