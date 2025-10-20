＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にスピー
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在で、Ｓｐｅｅｅ<4499.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。
この日の東京株式市場でスピーはストップ高カイ気配。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンク３社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると、１７日に複数のメディアが一斉に報じた。メガバンク３社は合弁会社の新興フィンテック企業、Ｐｒｏｇｍａｔ（プログマ、東京都千代田区）のシステムを使い、今後実証を進めていく予定という。
スピーは子会社を通じてこのプログマに出資していることから、報道を受けてきょうの同社株には思惑的な買いが集中。カイ気配のままストップ高水準に張り付いており、買い予想数の増加につながったようだ。
出所：MINKABU PRESS
この日の東京株式市場でスピーはストップ高カイ気配。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンク３社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると、１７日に複数のメディアが一斉に報じた。メガバンク３社は合弁会社の新興フィンテック企業、Ｐｒｏｇｍａｔ（プログマ、東京都千代田区）のシステムを使い、今後実証を進めていく予定という。
スピーは子会社を通じてこのプログマに出資していることから、報道を受けてきょうの同社株には思惑的な買いが集中。カイ気配のままストップ高水準に張り付いており、買い予想数の増加につながったようだ。
出所：MINKABU PRESS