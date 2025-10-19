【人気まんが一気読み！】月間ランキング上位5位発表！ しつこい義母に自他ともに認めるイクメン登場!?
ウーマンエキサイト9月の月間連載まんがランキング結果発表！ あなたがチェックした作品はありましたか？ 人気5作品を1位から順に紹介します！
1位 義母の連絡がしつこい！
義父の死後、義母の「良かれと思って」が止まらない…
1歳の娘の育児に追われるミツキのもとに、毎日のように届く家事の指摘や返信の催促。
「母さんも寂しいんだよ」と取り合ってくれない夫に、ミツキの心は少しずつ疲弊していく。
そんなある朝、ついに義母がアポなしで訪問…！
家事や育児に口出ししながら、今度は実の娘の愚痴まで語り始める。
そして別れ際に放たれた言葉は…「私にはミツキちゃんがいる」。
【まんが】義母の連絡がしつこい！
2位 育休なんて楽勝でしょ？
「俺ってイマドキのイクメンでしょ？（ドヤ顔）」
産後2ヶ月の育休を取得した夫・翔太は、自主的に育児に参加している“理想の父親”を気取っていた。けれど実際は、オムツ替えやトイレトレーニングは「ムリムリ、妻の仕事」と丸投げ。
自分は娘の写真を撮ったり、週末に「家族サービス」しているだけなのに、周囲には「ステキなパパ」と言いふらしていた。
そんな夫に振り回される毎日に、妻の由紀は疲れ果てていく。極めつけは、イクメンぶりを義母に見せつけようと、何の相談もなく義母を家に呼んだこと！ 義母もまた「育児に積極的な旦那さん」と息子をベタ褒めし、妻には「男の人は褒めて伸ばすもの」と言い出して…!?
“イクメン気取り”の夫と、それを助長する義母。親子そろっての勘違いに、妻の心は限界に達していく――。
【まんが】育休なんて楽勝でしょ？
3位 夫の異常な甘え方
夫が突然“赤ちゃん返り”!?
子どもが生まれて半年。理想のパートナーだったはずの夫が、ある日突然「かおりた〜ん」と甘え声で膝枕をせがむように。まるで幼児のようにまとわりつく姿に、妻のかおりは困惑。
最初は「仕事のストレスのせいかも」と自分に言い聞かせて受け入れようとしたかおり。しかし夫の“赤ちゃん返り”は日を追うごとに悪化。子どもが泣いていても「俺を優先して」と言い放ち、ついには「体を洗って」とまで要求するように…。
頼れるはずの大人の男が、父親が、なぜこんな姿に――？ かおりの胸に芽生えたのは、戸惑いと恐怖。この先、夫婦関係はどうなってしまうの!?
【まんが】夫の異常な甘え方
4位 優しい夫とその同僚
「この人と結婚して本当によかった」心からそう思っていたのに…
家事も率先してこなし、スキンシップも忘れず、仕事にも真剣――。「この人と結婚してよかった」と夫のことを信じていた桜。
しかしある日、夫のスマホに届いたメッセージを目にしてしまう。送り主は同僚の女性。そこには「また相談にのってね」とハートマークが並んでいたのです。
思わず問いただすと、夫は動じることなく「昔からこういう人だから」と言い放つ。夫にその気はないように見えるけど…もし彼女が夫に好意を抱いていたら？
さらに桜がこの同僚女性を疑ってしまうのには、実はほかにも理由があって…!?
【まんが】優しい夫とその同僚
5位 私の全てを奪っていく妹
“完璧な妹”となった従妹に逆らってはいけない…!?
入籍後、夫・玲を家族に紹介するため両家顔合わせに臨んだ茉白（ましろ）。
しかし、彼女を待っていたのは祝福ではなく、父と伯母の心ない言葉、そして“完璧な妹”を演じる従妹・莉羅（りら）の策略だった。
帰り際、誰もが莉羅の笑顔に酔う中、茉白の耳元で囁かれたのは--
「茉白ちゃんだけ幸せになるのって、ズルいよね」
【まんが】私の全てを奪っていく妹
(ウーマンエキサイト編集部)
