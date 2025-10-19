新たな『ウマ娘』レッドディザイア役は関根瞳 プロフィール公開「聖女となる宿命を背負いしウマ娘（自称）」
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント『「6th EVENT The New Frontier」秋公演 DAY2』が19日、さいたまスーパーアリーナで開催され、新たなウマ娘が発表された。レッドディザイア役は関根瞳が担当する。
【写真】勝負服姿のレッドディザイア！担当声優・関根瞳の顔も ウマ娘ライブの様子
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月より放送中。
■レッドディザイアのプロフィール
いずれ遥かなる“異セカイ”へ到り、崇め奉られる聖女となる宿命を背負いしウマ娘（自称）。 『嗚呼、きっと全てはかの“セカイ”へ昇るための“聖女の試練”――必ずや乗り越えてみせます』なんて話を、憧れの先輩が淹れてくれたカフェラテを飲みながら語る姿がよく目撃されている。
誕生日4月19日
身長160cm
体重神聖なるヒミツ
スリーサイズB74・W55・H79
