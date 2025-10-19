2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー ノミネート車リスト公開！ 今年のナンバー1は、どのクルマ？

写真拡大



 

全35台！ この中から、今年のナンバー1が決まる！！


 

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー選考にのぞむ、エントリーリストを公開した。

ノミネート車は、2024年11月1日から2025年10月31日までに発表または発売された乗用車が対象。公開されたエントリーリストの中から、優れたクルマであると評価された上位10台が10ベストカーとして選出。10ベストカーは、2025年10月30日（木）12:20〜13:00に、Japan Mobility Show 2025（開催地：東京ビッグサイト）で発表予定。

10ベストカーの中から、2025年11月19日の10ベストカー試乗・取材会を経て、2025年12月4日（木）最終選考会にて、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーが決まる。

最終選考会・表彰式の模様は、当日15:00（予定）から日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネルにてライブ配信する。

選考は、実行委員会が選出したジャーナリスト、専門家、有識者など60名が行う。2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員

 

 

2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤースケジュール一覧


 

10月15日（水）：ノミネート車発表

10月30日（木）12:20〜13:00（予定）：10ベストカー発表会
発表会場：Japan Mobility Show 2025
開催地：東京ビッグサイト

11月19日（火）9:00〜：10ベストカー試乗・取材会
開催地：袖ケ浦フォレストレースウェイ
※一般の方はご参加いただけません

12月4日（木）：最終選考会・表彰式
開催地：ボッシュ株式会社 本社　※一般の方は最終選考会にはご参加いただけません

最終選考会・表彰式の模様は、当日15:00（予定）から「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル 」にてライブ配信。

＊掲載はエントリーリスト順

 

 

 

【1】スズキ e ビターラ






スズキ eビターラ（e VITARA） プロトタイプ試乗記










【10】レクサスGX






 

GXの詳細はこちら










 



【12】アウディA5 シリーズ





A5 シリーズの詳細はこちら








【13】アウディA6 e-tron シリーズ






 

A6 e-tron シリーズの詳細はこちら


 





【14】アウディQ5 シリーズ





Q5 シリーズの詳細はこちら


 





【15】アウディQ6 e-tron シリーズ






 

Q6 e-tron シリーズの詳細はこちら


 






【17】BYD シーライオン 7






 

シーライオン 7の詳細はこちら


 





【18】キャデラック リリック





リリックの詳細はこちら








【19】シトロエン C3 ハイブリッド






 

C3 ハイブリッドの詳細はこちら








【20】シトロエン C4






 

C4の詳細はこちら









 

【21】FIAT 600 ハイブリッド






 

600 ハイブリッドの詳細はこちら








【22】ヒョンデ インスター






 

インスターの詳細はこちら








【23】ジープ レネゲード eハイブリッド






 

レネゲード eハイブリッドの詳細はこちら








【24】メルセデス・ベンツ CLE 53 4MATIC+ カブリオレ






 

CLE 53 4MATIC+ カブリオレの詳細はこちら








【25】メルセデス・ベンツ E53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）






 

E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン）の詳細はこちら


E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（ステーションワゴン）の詳細はこちら








【26】メルセデス・ベンツ GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ






 

GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペの詳細はこちら








【27】メルセデス・ベンツ SL 63 S E パフォーマンス






 

SL 63 S E パフォーマンスの詳細はこちら








【28】メルセデス・ベンツ EQS 450+






 

EQS 450+の詳細はこちら








【29】プジョー 3008






 

3008 HYBRIDの詳細はこちら








【30】ポルシェ 911 カレラ GTS






 

911 カレラ GTSの詳細はこちら









 

【31】ポルシェ マカン






 

マカンの詳細はこちら








【32】テスラ モデルY






 

モデルYの詳細はこちら








【33】フォルクスワーゲン ID.Buzz






 

ID.Buzzの詳細はこちら








【34】フォルクスワーゲン ティグアン






 

ティグアンの詳細はこちら








【35】フォルクスワーゲン パサート






 

パサートの詳細はこちら







 

 