2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー ノミネート車リスト公開！ 今年のナンバー1は、どのクルマ？
全35台！ この中から、今年のナンバー1が決まる！！
日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー10ベストカー選考にのぞむ、エントリーリストを公開した。
ノミネート車は、2024年11月1日から2025年10月31日までに発表または発売された乗用車が対象。公開されたエントリーリストの中から、優れたクルマであると評価された上位10台が10ベストカーとして選出。10ベストカーは、2025年10月30日（木）12:20〜13:00に、Japan Mobility Show 2025（開催地：東京ビッグサイト）で発表予定。
最終選考会・表彰式の模様は、当日15:00（予定）から「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル 」にてライブ配信する。
選考は、実行委員会が選出したジャーナリスト、専門家、有識者など60名が行う。2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤースケジュール一覧
10月15日（水）：ノミネート車発表
10月30日（木）12:20〜13:00（予定）：10ベストカー発表会
発表会場：Japan Mobility Show 2025
開催地：東京ビッグサイト
11月19日（火）9:00〜：10ベストカー試乗・取材会
開催地：袖ケ浦フォレストレースウェイ
※一般の方はご参加いただけません
12月4日（木）：最終選考会・表彰式
開催地：ボッシュ株式会社 本社 ※一般の方は最終選考会にはご参加いただけません
＊掲載はエントリーリスト順
【1】スズキ e ビターラ
スズキ eビターラ（e VITARA） プロトタイプ試乗記