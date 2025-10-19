リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。球場で観戦した米スポーツ界の元スーパースターも感嘆の声を上げた。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも左中間へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

大爆発に喝采を送ったのは、スタンドで観戦したマジック・ジョンソン氏だ。

米プロバスケットボールNB Aのレイカーズで活躍し、現在はドジャースの共同オーナーに名を連ねる超セレブ。大谷の3発目を見届けると、「ワーオ！」と目を見開いて手を叩いた。米中継にもはっきりと映り込んでいた。

このシーンを目撃したX上の日本人からは、「マジックの前でマジックみせる漢」「すげえ、日本人があのマジックジョンソンを驚かせる時代が来るとは！」などの声が上がっていた。

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、異次元のプレーでファンを魅了する。



（THE ANSWER編集部）