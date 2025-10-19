信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ソニーＦＧ、ＩＨＩ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※10月10日信用買い残の10月3日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 24,187 161,439 31.66
２．<8729> ソニーＦＧ 17,077 158,621 7852.53
３．<7013> ＩＨＩ 6,302 21,623 3.79
４．<5016> ＪＸ金属 2,897 17,673 7.67
５．<7267> ホンダ 2,800 10,579 20.50
６．<7203> トヨタ 1,522 14,367 8.28
７．<5401> 日本製鉄 1,479 31,086 22.90
８．<4005> 住友化 1,426 9,684 8.78
９．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,321 34,940 9.57
10．<9501> 東電ＨＤ 1,128 81,288 9.13
11．<4344> ソースネクス 1,109 7,130 6.48
12．<4548> 生化学 1,047 1,528 12.47
13．<3315> 日本コークス 1,000 4,283 11.93
14．<5202> 板硝子 965 5,747 13.33
15．<6857> アドテスト 901 5,446 1.42
16．<6965> ホトニクス 876 2,683 10.60
17．<6902> デンソー 873 2,604 7.43
18．<9984> ＳＢＧ 773 5,461 1.20
19．<3697> ＳＨＩＦＴ 710 7,701 17.79
20．<9023> 東京メトロ 656 3,727 1.62
21．<2726> パルＨＤ 641 1,242 11.57
22．<2432> ディーエヌエ 627 10,417 52.72
23．<4004> レゾナック 610 1,424 3.12
24．<285A> キオクシア 610 4,165 2.34
25．<6702> 富士通 593 2,797 8.79
26．<3382> セブン＆アイ 593 11,148 14.62
27．<6701> ＮＥＣ 571 2,322 5.29
28．<3038> 神戸物産 551 1,735 0.39
29．<4714> リソー教育Ｇ 542 2,318 3.39
30．<9104> 商船三井 532 7,026 10.37
31．<8316> 三井住友ＦＧ 496 12,725 20.57
32．<6471> 日精工 490 1,345 4.87
33．<9831> ヤマダＨＤ 476 2,164 6.82
34．<7180> 九州ＦＧ 434 2,410 35.30
35．<2502> アサヒ 404 1,807 4.47
36．<5938> ＬＩＸＩＬ 387 1,331 15.91
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 368 4,064 4.64
38．<3103> ユニチカ 362 3,425 2.89
39．<6268> ナブテスコ 360 864 16.63
40．<6794> フォスター 358 1,348 28.51
41．<9843> ニトリＨＤ 355 6,149 26.48
42．<5535> ミガロＨＤ 350 3,769 753.96
43．<6525> コクサイエレ 343 1,663 3.02
44．<9001> 東武 340 1,089 37.07
45．<7182> ゆうちょ銀 337 2,910 3.61
46．<9107> 川崎汽 331 5,206 2.41
47．<8848> レオパレス 324 3,475 6.91
48．<2670> ＡＢＣマート 319 467 31.57
49．<2930> 北の達人 318 3,286 1.97
50．<2337> いちご 304 1,170 6.70
