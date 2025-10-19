　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月10日信用買い残の10月3日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　24,187　　161,439　　 31.66
２．<8729> ソニーＦＧ 　 　　17,077　　158,621　 7852.53
３．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　6,302　　 21,623　　　3.79
４．<5016> ＪＸ金属 　　　　　2,897　　 17,673　　　7.67
５．<7267> ホンダ 　　　　　　2,800　　 10,579　　 20.50
６．<7203> トヨタ 　　　　　　1,522　　 14,367　　　8.28
７．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,479　　 31,086　　 22.90
８．<4005> 住友化 　　　　　　1,426　　　9,684　　　8.78
９．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,321　　 34,940　　　9.57
10．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,128　　 81,288　　　9.13
11．<4344> ソースネクス 　　　1,109　　　7,130　　　6.48
12．<4548> 生化学 　　　　　　1,047　　　1,528　　 12.47
13．<3315> 日本コークス 　　　1,000　　　4,283　　 11.93
14．<5202> 板硝子 　　　　　　　965　　　5,747　　 13.33
15．<6857> アドテスト 　　　　　901　　　5,446　　　1.42
16．<6965> ホトニクス 　　　　　876　　　2,683　　 10.60
17．<6902> デンソー 　　　　　　873　　　2,604　　　7.43
18．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　773　　　5,461　　　1.20
19．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　710　　　7,701　　 17.79
20．<9023> 東京メトロ 　　　　　656　　　3,727　　　1.62
21．<2726> パルＨＤ 　　　　　　641　　　1,242　　 11.57
22．<2432> ディーエヌエ 　　　　627　　 10,417　　 52.72
23．<4004> レゾナック 　　　　　610　　　1,424　　　3.12
24．<285A> キオクシア 　　　　　610　　　4,165　　　2.34
25．<6702> 富士通 　　　　　　　593　　　2,797　　　8.79
26．<3382> セブン＆アイ 　　　　593　　 11,148　　 14.62
27．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　571　　　2,322　　　5.29
28．<3038> 神戸物産 　　　　　　551　　　1,735　　　0.39
29．<4714> リソー教育Ｇ 　　　　542　　　2,318　　　3.39
30．<9104> 商船三井 　　　　　　532　　　7,026　　 10.37
31．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　496　　 12,725　　 20.57
32．<6471> 日精工 　　　　　　　490　　　1,345　　　4.87
33．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　　476　　　2,164　　　6.82
34．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　434　　　2,410　　 35.30
35．<2502> アサヒ 　　　　　　　404　　　1,807　　　4.47
36．<5938> ＬＩＸＩＬ 　　　　　387　　　1,331　　 15.91
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　368　　　4,064　　　4.64
38．<3103> ユニチカ 　　　　　　362　　　3,425　　　2.89
39．<6268> ナブテスコ 　　　　　360　　　　864　　 16.63
40．<6794> フォスター 　　　　　358　　　1,348　　 28.51
41．<9843> ニトリＨＤ 　　　　　355　　　6,149　　 26.48
42．<5535> ミガロＨＤ 　　　　　350　　　3,769　　753.96
43．<6525> コクサイエレ 　　　　343　　　1,663　　　3.02
44．<9001> 東武 　　　　　　　　340　　　1,089　　 37.07
45．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　337　　　2,910　　　3.61
46．<9107> 川崎汽 　　　　　　　331　　　5,206　　　2.41
47．<8848> レオパレス 　　　　　324　　　3,475　　　6.91
48．<2670> ＡＢＣマート 　　　　319　　　　467　　 31.57
49．<2930> 北の達人 　　　　　　318　　　3,286　　　1.97
50．<2337> いちご 　　　　　　　304　　　1,170　　　6.70

株探ニュース