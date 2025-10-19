Photo: 宮前一喜

家ではコーヒーはあまり飲まない派です。カフェラテはもっと飲まない。なぜなら、どうしてもお店のクオリティには劣るから……。

そんな、自身にとっての常識を軽々と打ち壊してくれたのが、デロンギからお借りしたマグニフィカ スタートです。

De’Longhi (デロンギ) 全自動 コーヒー マシン マグニフィカスタート 128,000円 Amazon で見る PR

ふわふわ泡のカプチーノもボタンひとつで

まず、特徴として、全自動です。

Photo: 宮前一喜

いくつも配置されているアイコンがタッチパネル式ボタンになっていて、少し覚えればあとは直感的に使用ができます。

これまでにも他社のコーヒーマシーンに触れる機会がありましたが、高機能ゆえにボタンが多かったりするんですよね。「これだろうか？」と恐る恐るボタンを押して、まったく意図していない挙動をしてヒヤヒヤする、なんて経験もありましたが、これなら簡単に操作ができそうです。

もうひとつ大きな特徴があるので、実際にコーヒーを作りながら、流れで解説していきます。

Photo: 宮前一喜

まずはマシン上部の投入口に豆をセット。使用する豆の量（コーヒーの濃度）は3段階から選択ができます。

Photo: 宮前一喜

調整はこの豆マークのボタンで。一杯ずつ豆を挽くので、常に新鮮なコーヒーを楽しむことができます。なお、コーヒー豆だけでなく挽き豆（粉）も使用可能。

上段のボタンはコーヒーメニューで、新機能のカプチーノ、エスプレッソ、カフェ・ジャポーネから選択ができます。一番右はホットティー用の給湯ボタンです。

ではさっそく、カプチーノを作っていきます。

Photo: 宮前一喜

先ほどお伝えしたもうひとつの大きな特徴というのが、同モデルから新たに搭載された、デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ™」。

向かって左側のタンクにミルクを入れて、ボタンを押してみると……

Photo: 宮前一喜

まずはコーヒーが注がれます。続けて……

Photo: 宮前一喜

おおー。ミルクだ。

Photo: 宮前一喜

すごい。ただの温かいミルクではなく、しっかりクリーミーな泡になっています。

この「ラテクレマ™」、ミルクがもっとも甘くなる60〜65℃でミルク泡を抽出してくれます。家で、しかもワンタッチでこれを飲めるのはかなり良いのでは……？

Photo: 宮前一喜

せっかくなのでカフェ・ジャポーネも試してみることに。右から2番目のボタンを押すと豆が挽かれて、すぐに抽出が始まりました。

Photo: 宮前一喜

エスプレッソとドリップコーヒーの間くらいの旨みと飲みやすさ。カフェ・ジャポーネって耳馴染みがありませんでしたが、なるほど、確かに日本人好みの味です。

ちなみにカプチーノで、一杯あたりおよそ100円程度。（※コーヒー豆、牛乳、電気代、ミネラルウォーターを全て含めた費用（デロンギ社算出）。マシン本体の費用は含みません。）

カフェ・ジャポーネやエスプレッソだと、一杯あたりだいたい80〜90円程度でしょうか。

特にこだわることなく日々飲んでいたコーヒーですが、マグニフィカ スタートがあればそのクオリティがぐんと上がることは間違いなさそう。

De’Longhi (デロンギ) 全自動 コーヒー マシン マグニフィカスタート 128,000円 Amazon で見る PR

Photo: 宮前一喜