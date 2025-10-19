「I’m donut?」の新店が渋谷にオープン！ ここでしか手に入らない限定メニューも販売（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回のお店は、渋谷にオープンしたドーナツショップ。新製品の店舗限定“生”ドーナツ6種類もすべてご紹介します！

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

話題の新ブランド「Neo Nice Burger」の2階に位置する

2025年10月11日、渋谷駅から宮益坂をのぼったところに「I’m donut？ 渋谷宮益坂」がオープンしました。2022年に開業した中目黒駅前の1号店から、渋谷、福岡 、原宿、表参道、池袋、自由が丘、京都に続く、国内9店舗目の出店となります。

運営元の株式会社peace put代表兼オーナーシェフの平子良太氏は、福岡発祥のベーカリー「アマムダコタン」を皮切りに、セカンドラインの「ダコー」や“生”食感のドーナツ「I’m donut?」、ハンバーガーの新ブランド「Neo Nice Burger」など、次々と人気ブランドをプロデュース。

定番から店舗限定まで、選ぶのも楽しいラインアップ 撮影：食べログマガジン編集部

“生食感”の特長は、モチモチとしながら口内で“ふわしゅわ”と溶けるような口溶けの良さです。食べた人も、ドーナツ自身も「私ドーナツなの？」と思わず問いかけてしまうような唯一無二の食感からブランド名が誕生しました。

店名を冠したシグネチャーメニュー「I’m donut?」 237円 出典：yamay630さん

「I’m donut?」は、卵やバターをたっぷり使用したブリオッシュ生地に丸ごと焼き上げたかぼちゃを練り込み、生地の水分量をキープ。長時間低温熟成発酵させた後、高温で一気に揚げることで、もっちりとした弾力と軽くて柔らかな口溶けを実現させたそう。

個性豊かな店舗限定ドーナツ6種類が新登場

渋谷宮益坂店限定の新商品は6種類。「栗チーズクリームのクイニー」（写真左上／507円）は、生ドーナツに栗ペーストを合わせた特製マロンクリームを絞り、栗渋皮煮をトッピングして表面をキャラメリゼ。チーズクリームの甘さとキャラメリゼによる香ばしさが、口の中で溶け合います。見た目も食感も秋にぴったりのメニューです。「究極のたまご」（写真中央上／529円）は、菓子生地にたまごサラダと醤油漬け卵黄、目玉焼きをサンドした卵づくしの一品。

限定商品の中でもイチオシの「ネオナイスドーナツ」（写真右上／507円）は、1階の新ブランド「Neo Nice Burger」のハンバーガーをドーナツで表現。自家製マヨネーズに牛肉パテ、ポマローラソース（香味野菜の甘味とトマトのうまみを凝縮したトマトソース）、トマト、赤玉ねぎをふんわり甘い菓子生地に豪快にサンドした、新感覚の惣菜系ドーナツです。

さらに、ブリオッシュ生地にグレーズをコーティングした「ブルックリンクルーラー」（写真左下／280円）や、ピスタチオクリームを絞った生ドーナツの上に、スライスしたいちじくをのせ、ピスタチオチョコでコーティングした「いちじくのピスタチオクリーム」（写真中央／561円）。コッペ形の菓子生地に、焼いたベーコンとキャラメリゼしたバナナ、ピーナッツソースをサンドした「エルビスドッグ」（写真右下／529円）は、意外性のあるおいしさで話題を呼んでいます。限定商品は、手土産にもぴったりですね。

象徴的な陳列棚を設置した店内

ブランドカラーのピンクでまとめた、大きなタイル貼りの陳列棚に並ぶのは、約40種類のドーナツ。眺めているだけでも気分が高揚してくる空間です。

ドーナツに合わせて選べる豊富なドリンクメニュー

ドリンクメニューは、系列店最多となる20種類以上をラインアップ。定番であるコーヒーのほか、抹茶ストレートや抹茶トニックに加え、抹茶ラテやフルーツと抹茶ミルクを掛け合わせたメニューなど、抹茶メニューがとにかく充実。フルーツソーダやほうじ茶メニューも揃っているので、ドーナツや気分に合わせて選べます。

広々としたカフェスペース

ブランドカラーのピンクとステンレス素材を組み合わせた、かわいさとスタイリッシュが融合する店内。イートインスペースは、店内とテラスに約80席を備えています。1階の系列店「Neo Nice Burger」の利用時にも使用できるので便利ですね。

食べログレビュアーのコメント

（写真上）I’m donut?チョコ、（写真下）I’m donut?プレーン 出典：yamay630さん

『頂いたものは…

I’m donut?プレーン

I’m donut?チョコ

ブリオッシュ生地を揚げた生ドーナツ。

独特な柔らかさが特徴的です。

じゅんわりと美味しいドーナツでした。

ごちそうさまでした』（yamay630さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆I'm donut? 渋谷 宮益坂住所 : 東京都 渋谷 渋谷 1-8-3 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文：斎藤亜希

写真：お店から

