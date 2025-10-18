¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡Ø¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¨¥¢ー¤ÏÃÙ¤¤¡©1Ç¯´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿Â®ÅÙ¤äÎÁ¶â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡ÊÄ¹´ü¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢YouTuber¤ÎËÜ´Öµ±ÌÀ¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¨¥¢ー¡×¤ò1Ç¯´Ö»È¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤È·ë¹½³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖAir¥¿ー¥ß¥Ê¥ë6¡×Ã¼Ëö¤ò·ÀÌó¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤ºËÜ´Ö¤µ¤ó¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤ËÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤¬°­¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤À¡£¡ÖÄÌ¾ï¤Ï200Mbps°Ê¾å½Ð¤Æ²÷Å¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢YouTubeÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤â¿ôÉÃ´Ö¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡×¡ÖËÍ¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤Î¤Ç10ÉÃ¥¹¥­¥Ã¥×¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·î³ÛÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â»ØÅ¦¡£·ÀÌó¤«¤é2Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï4,950±ß¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï5,368±ß¤È¡¢¸÷²óÀþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑ¥×¥é¥ó¤è¤ê³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤â¤¤¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢4Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤ÈÃ¼Ëö¤Î¹â³Û¤Ê»ÄºÄ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÅÀ¡¢¡Ö·ÀÌó¤·¤¿Ã¼Ëö¤ÏºÆÍøÍÑÉÔ²Ä¤Ç¡¢SIM¥Õ¥êー¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤áÃ¼Ëö¤¬¡Ø¤¿¤À¤Î¥´¥ß¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ»ö¹à¤âÀÖÍç¡¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Âð°Ê³°¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤­¤º¡¢ÅÐÏ¿½»½ê°Ê³°¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÅ¾¶Ð¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»½êÊÑ¹¹¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Ã»´ü¤Î½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤ÏÉÔÊØ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡Ö5G¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é¡¢¸÷²óÀþÊÂ¤ß¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Â®¤¤¡×¡ÖAir¥¿ー¥ß¥Ê¥ë6¤ÏWi-Fi 7ÂÐ±þ¡¢ÅÅÇÈ¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¹­¤¤²È¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¯¡×¤È¡¢É¾²Á¤Ç¤­¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£¼«¿È¤Î²ÈÄí´Ä¶­¡Ê4LDK¤Î²È¡Ë¤Ç¤âÁ´¼¼»È¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È³ä¤¬ºÇÂç1,650±ß³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç¤­¤¤¡×¤È³ä°ú¥á¥ê¥Ã¥È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¹©»öÉÔÍ×¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¡×¡Ö¥Çー¥¿ÌµÀ©¸Â¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤È¡¢ÍøÊØÀ­¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁí¹çÅª¤ËÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ï³µ¤ÍËþÂ­¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤Þ¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬°­¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃí°Õ¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Ö¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー¤ÏÍøÍÑ´Ä¶­¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ò¤¬¤ê¤äÂ®ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£ÅÅÇÈ¤ÎÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹âÉ¾²Á¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ËÆ°²è¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:02

¥³¥¹¥È¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ÎÍî¤È¤··ê¨¡²òÌó»þ¤ÎÃ¼Ëö»ÄºÄ¥ê¥¹¥¯¤â²òÀâ
04:50

5G¥¨¥ê¥¢¤Ê¤éÂ®¤¤!¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¨¥¢¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙÅ°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼
07:50

¥¨¥ê¥¢¡¦ÍÑÅÓ¤ÇÊÑ¤ï¤ëÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¨¥¢ÁíÉ¾

´ØÏ¢µ­»ö

YouTuberËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬Ë½Ïª¡ª¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー¡Ø³ÚÅ·¥¿ー¥Ü¡Ù¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¡ÈÅÅÇÈ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¶Ã¤­¤ÎËÜ²»

YouTuberËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬Ë½Ïª¡ª¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー¡Ø³ÚÅ·¥¿ー¥Ü¡Ù¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¡ÈÅÅÇÈ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¶Ã¤­¤ÎËÜ²»

 YouTuberËÜ´Öµ±ÌÀ¡¢iPhone17¡ØeSIM°Ü¹Ô¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯Å¾Á÷ÂÐ±þ¤Ê¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ù¼ÂÂÎ¸³¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª

YouTuberËÜ´Öµ±ÌÀ¡¢iPhone17¡ØeSIM°Ü¹Ô¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯Å¾Á÷ÂÐ±þ¤Ê¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ù¼ÂÂÎ¸³¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª

 YouTuberËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªÆÀ¤¹¤®¤Æ»ä¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡× ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëiPhone·ã°Â¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÁ´ËÆ

YouTuberËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªÆÀ¤¹¤®¤Æ»ä¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡× ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëiPhone·ã°Â¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÁ´ËÆ
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Í¥Ã¥È¾è¤ê´¹¤¨¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

¥Í¥Ã¥È¾è¤ê´¹¤¨¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 5760¿Í 162 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬¡¢³Ê°ÂSIM¤ä¸÷²óÀþ¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È²óÀþÁ´ÈÌ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤Æ1,000¿Í°Ê¾å¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤ò¸«Ä¾¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È²óÀþÁª¤Ó¤ËÌòÎ©¤ÄÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCMhqCLPKiLF7n6mJl0tyGvQ YouTube