¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£±£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£´ûº§¤Î»Ô´´Éô¿¦°÷¤È£±£°²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ë­àÂçÃÀÄó¸À­á¤·¤¿¡£

¡¡¾®Àî»á¤Ï£±£·Æü¡¢­à¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ­á¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤é¤ÎµëÍ¿¤ò£µ£°¡ó¸º³Û¤·¤¿¾å¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¾®Àî»á¤ÏÁªµó¸øÌó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤À¡£¿®Íê²óÉü¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÈ¿¾Ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤³¤ì°Ê¾åÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¡Ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¡¢¡Ö¿¦°÷¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿¦°÷¤À¤Ê¡Ù¤È¡¢¡Ø¤³¤Î¿¦°÷¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ÈÁ°¶¶¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤Ê¡Ù¡Ê¤È»×¤¦¤Ê¤é¡Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÃÊÌÈë½ñ¤ËÈ´¤Æ¤­¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ç¤º¤Ã¤È»ÔÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£Èë½ñ¤È¤À¤Ã¤¿¤é¾ï¤Ë¤É¤³¤Î»ÔÌò½ê¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¤âÆ²¡¹¤È»È¤¨¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£

¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð²¿²Ý¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¸ÍÀÒ²Ý¤ÎÊý¤¬»ÔÄ¹¤È¤½¤ó¤ÊÉÑÈË¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¸ÍÀÒ²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í¥½¨¤Ê¿¦°÷¤òÈë½ñ¤ËÈ´¤Æ¤­¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£À¯ºöÎ©°Æ¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¤Î»°ÎØµ­»ÒÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¤À¤±¤òÈ´¤Æ¤­¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÔÀ¯¤Î±¿±Ä¤Ï¤ä¤á¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¸þÈ¿ÏÀ¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥¸¥á¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£