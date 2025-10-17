■「シンパパ」の提供者

近年、精子提供を扱った映像作品が増えている。2022年の『30までにとうるさくて』（ABEMA）では、SNSを通じて知り合った男性から精子提供を受ける、選択的シングルマザー志願の女性が登場した。2024年の『モンスター』（フジテレビ系）でも、夫が無精子症のため、SNSを介して精子提供を受けた妻が妊娠するエピソードがあった。

北関東に住む保育士の女性、A子さん（28）は、『モンスター』のストーリーが自身の境遇に重なったようだ。こんな言葉を寄せてくれた。

《容姿に自信もなく、ほとんど男性経験もないため、一からの恋愛をするのがすごく不安でした。結婚生活なんて想像もつかない（笑）。でも、子供はずっと欲しかった。そんな時、精子提供をテーマにしたドラマを見たんです》

記者とA子さんは直接、話ができていない。A子さんに精子を提供した29歳の青年、マサトがLINEの中継点となって筆者に伝えてくれた。それが上記のA子さんの言葉だ。マサトは、Xで希望者を募る精子提供者で、自らの体験を投稿している。

自動車関連の工場に勤務するマサトは結婚が早く、現在、9歳の息子がいる。だが2年半前、妻の浮気が理由で離婚したシングルファザーだ。Xのプロフィールには「シンパパ」（シングルファザーのこと）と記されている。息子はマサトが引き取り、ひとりで育てている。

「Xでは、定期的に息子と過ごす様子もポストしています。精子提供の活動をするうえで、シンパパは有利といえるでしょう。ひとりで子育てをし、仕事と両立させている。だから、信用を置いてもらえるんです」

そんなマサトのXを見て、A子さんはDM（ダイレクトメッセージ）を送った。単に精子提供を受けるだけでなく、出産や育児のアドバイスもしてもらえる。A子さんはそう見なし、マサトへの依頼を決断したようだ。

《今年（2025年）に入ってすぐでした。排卵日を見越してタイミング法を3回試みましたが、その後は相手が多忙で継続せず、妊娠もしていません》（A子さん）

■現在3人が妊娠中

医療機関を介さない精子提供には、実際に性行為をおこなうタイミング法と、針のない専用の注射器を用いて、採取した精液を女性の腟内に直接、注入するシリンジ法の2通りがある。マサトは2024年7月から精子提供の活動を始め、これまで10人に対応したが、8人はタイミング法を選択したという。

「相手と面談し、どちらがいいか確認しますが、シリンジ法だと自分で膣に精液を注入するのが難しいんです。A子さんもそうでしたが、妊娠率が若干高い、タイミング法を選ばれる方が多いです。これまで1人が出産、1人が流産し、現在、3人の方が妊娠中です」

後述するが、現状では医療機関の精子バンクは、法律婚カップルだけが利用できる。SNSで提供者を見つけるのは、未婚女性か同性愛の女性カップルということになる。

「北関東という土地柄もあるのかもしれないけど、相手のほとんどがエッセンシャルワーカーですね。例外といえば、42歳の関西の女医さん、近隣でエステを数店持つ30代後半の経営者ぐらい。女医さんは、いまのところの最高齢で、東京で落ち合いました。エステ社長は現在、妊娠後期です」（マサト）

仕事に全力で取り組み、成果を出してきたが、いざ周囲を見渡すと、仲のいい友人には子どもが複数。ひるがえって自分には相手すらおらず、男性と親密になる機会も稀。両親は孫を望んでいるが、「いまから相手を探すのも面倒だし、時間がかかる。手っ取り早いのが精子提供だった」。女医はそんなことを言っていたという。

一方のA子さんは最若手だ。実家はそこそこ裕福で、ほかのきょうだいはみんな家を出た。両親に子どもを持ちたいとの意思を伝えても、あまり反対されなかったとか。

「A子さんはシンママ志向なんです。立ち入ったことは聞いていませんが、やはりご両親は、後継ぎがほしかったのかもしれません」（マサト）

■きっかけはママ友との間の“娘”

ほかにもマサトは、女性カップルや、男性が比較的高齢という成婚カップルにも精子を提供。だが、それぞれ妊娠には至っていない。自らのXのプロフで強調するのは、4月末に生まれた女の子の存在だ。もっとも、その“娘”は、ママ友との間にできたのだという。

「僕に、世間にはこんなニーズがあると気づかせてくれたのが、そのB子さんでした。B子さんの長男は、うちの息子と、保育園と小学校が同じ。その下に娘がいます。そして、去年の地元の夏祭りで打ち明けられたんです。『もうひとりほしい』と」

しかし、B子さんと夫はセックスレスが続いていた。3人めをほしがらない夫を、B子さんが避け出したからだ。いまは子育てに専従するB子さんも、元は保育士だった。

「ご主人と僕は血液型が同じO型で、当面はバレないからと、なかば押し切られた感じでした。でも、僕もB子さんが好きになり、いつしか関係を持っていました。僕としては真剣で、駆け落ちさえ考えましたが、妊娠がわかると距離を置かれ、いまでは一方的に娘の成長ぶりをLINEで知らせてくるだけです」（マサト）

つまり、マサトはある意味、利用されたのだが、この経験からほどなくXアカウントを開設。その2カ月後には初対面の相手に精子を提供していたのである。

■性病検査は毎月

今回は、マサト以外に2人の精子ドナーが取材に応じてくれたが、うちひとりの40代のベテランの証言は後編に回し、ここではもうひとりの体験談を紹介する。彼の名はシン。28歳の若者だ。

「IT関連企業の会社員です。生まれは九州で、関西の大学を出て、就職で上京しました。この活動を始めて5、6年です。きっかけは、精子ドナーのサイトを見て。そんな人助けもあるんだと思い、即、行動に移しましたね。旧Twitterに専用アカウントを開設後、当初はドナーを募集するシンママに、自分から片っ端、声をかけていました」

プロフの筆頭で強調するのは「性病検査毎月済」。中肉中背で屈強そうなマサトと違って痩身だが、学生時代から武道を続けてきたという。

「健康には自信があり、バイアグラなどに頼っていません。これまでトータルで30人に提供し、2人め、3人めを望む人もいるので、妊娠回数は10台後半というところ。シリンジとタイミングは半々ぐらいでしょうか。僕は相手と距離をあまり詰めないので、出産後にコンタクトを取るのは稀ですね。提供する際も、DMで『受けたい理由』は聞いてますし、当日、会って要望を聞き、タイミングの場合は診断書を見せてもらい、最低限のかかわりで済ませたいほうかな」

マサトと比べ、ずいぶんドライだ。あまりコミュニケーションを取らないものの、これまでの相手からは総じて「恋愛に冷めている」印象を受けたという。

「相談者自身がシングル家庭で育ったりして、そもそも結婚願望がないか、あるいはまともな出会いがなくて、恋愛に興味を失ったかのどちらか。それでも本能なんでしょうか、『お母さんにはなりたい』とよく聞きます」

なお、マサトも、後編に登場するもうひとりのドナーもそうだが、シンも無償で精子を提供する。

「交通費は、都内近郊で1000円以下なら請求しません。ただ、ラブホ代は出してもらいます。相手はシンママ志望が多いけど、20代から40代と年齢層はばらばら。身なりもそれなりで、一般的な事務職が多い印象です。地味だけど、根暗ではない。自分のストライクゾーンが広いだけかもしれませんが、世のなかのブサイク基準よりは上です」

Xでの表現次第で提供先が見つかると、マサトやシンは言う。彼らの投稿にはときおり、過激な動画も見られる。マサトはそれらを「客寄せパンダ」と呼んだ。シンも実際は上記の提供ペースだが、Xでは週に何人も相手をしているように見せかけている。

「閲覧数を上げない限り、検索上位になりませんから。注目されてこそ、ドナー要請は来る。だけど、たまに男性からの冷やかしがあって、むき出しの下半身など、妙な画像が送られてきたりしますね（笑）」

SNSで不特定多数に呼びかける以上、シンもそんな反応は覚悟の上だ。しかし、なぜこれほどまでにX界隈で精子提供が盛んなのか？ 後編では医師の解説を含め、この現象の背景に迫る。

取材/文・鈴木隆祐 ※精子提供は仮名