【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※ 中学生 以下は無料

BANDAI SPIRITSは、イベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、ガンダムベース限定ガンプラの新作を展示している。

『機動戦士ガンダムF91』より、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]」が2026年6月に発売する。価格は1,970円。ガンダムF91は、劇中で装甲表面の金属剥離効果によって質量を持った残像を生み出していた。今回は[残像イメージクリアーVer.]として装甲部分にクリアー素材を採用してガンプラ化している。展示では、通常カラー版と合わせて複数体を並べることで劇中のイメージを表現している。

そのほか、「HG 1/144 ギラ・ドーガ（重武装仕様）」（2026年1月発売、価格：3,850円）、「HG 1/144 ガンダムダブルエックス[クリアカラー]」（2026年5月発売、価格：2,530円）などが展示された。

【HG 1/144 ガン ダム F91 [残像イメージクリアーVer.]】

2026年6月発売予定、価格：1,970円

【HG 1/144 ギラ・ドーガ（重武装仕様）】

GUNDAM SIDE-F限定で2026年1月発売予定、価格：3,850円

【HG 1/144 ガン ダム ダブル エックス [クリアカラー]】

2026年5月発売予定、価格：2,530円

【RG 1/144 ガン ダム ベース限定 ガン ダム エピオン[スペシャルコーティング]】

2026年3月発売予定、価格；11,000円

【ガン ダム ベース限定 ベストメカコレクション 1/144 RX-7 8-2 ガン ダム （REVIVAL Ver.）[ガン ダム ベースカラー]】

2026年5月発売予定、価格：1,650円

(C)創通・サンライズ