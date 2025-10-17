高すぎる工事費・日当たりの不公平…タワマン大規模修繕工事で起こる5つの悩み・トラブルとは？【さくら事務所】
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
近年、竣工から15年を迎えるタワーマンション（タワマン）が増え、大規模修繕工事に関する相談が株式会社さくら事務所にも増加しています。
超高層という特殊な構造を持つタワマンの大規模修繕は、通常のマンションとは異なる、固有の課題やトラブルを抱えがちです。
株式会社さくら事務所取締役副社長COOのマンションコンサルタントである山本直彌さんが、タワマン大規模修繕で特に起こりやすい5つの悩みを解説します。
■タワマン大規模修繕で発生する5つの課題
1. 工事費用が割高になる（足場コスト）
タワマンの最大の問題は、工事費の高さです。特に、通常の板状マンションの1.2～1.5倍に相当する「足場の仮設費用」が大きな要因となります。
高層階では、一般的な枠組足場が組めず、ゴンドラやリフトクライマーといった特殊な機材を使用せざるを得ません。この特殊な仮設方法が、工事費用全体を押し上げます。
2. 足場設置による「平等性」の崩壊
タワマンでは、低層階は枠組足場、高層階はゴンドラを併用するケース（併用方式）が最も安価とされています。しかし、これが住民間の不公平感を生みます。
低層階：枠組足場が長期間かかり、日当たりや通風が遮られ、セキュリティへの不安も発生します。
高層階：ゴンドラが降りてくる時だけ視界が遮られます。
同じ修繕積立金を払っているのに、「生活の質（QOL）」に差が出てしまうことが、足場の仮設計画を難しくする一因となります。
3. 工期が長く生活への影響大
一般的なマンションに比べ、タワマンの工期は1年～2年と長期化する傾向にあります。
ゴンドラでの作業は作業効率が落ちるため、工期が長くなり、それに伴い工事費用も高くなります。工事が長引くことで、洗濯物を干す期間の制限など、住民の日常生活への影響も大きくなります。
4. 内廊下（専有部ではない部分）の修繕タイミングの議論
タワマン特有の内廊下は、クロスやカーペットで仕上げられていることが多く、日々の使用で傷や汚れが目立ちます。
しかし、内廊下のメンテナンスは足場が不要なため、必ずしも外壁の工事と同じタイミング（12年～15年ごと）で行う必要はありません。
「本当に今やるべきか？」「修繕積立金を節約するために延期すべきか？」など、住民間で修繕周期の合意形成が難しい項目です。
5. 作業員のためのスペース確保が困難
タワマンは、公開空地を利用して容積率を確保していることが多いため、敷地内に余裕がないケースがほとんどです。
工事期間中、作業員の事務所や休憩所、資材置き場を設置するスペースの確保が難しくなります。やむを得ず共用施設を代用すると、その期間、住民は施設を使えなくなるという不便が生じます。
【まとめ】
タワーマンションの大規模修繕工事は、通常のマンションとは比較にならないほど、コスト面でも運営面でも複雑な課題を抱えています。
こうした特殊な工事を成功させるには、高度な仮設技術、住民の納得感を得るための平等性への配慮、そして工事実績を踏まえた長期修繕計画の見直しが不可欠です。
株式会社さくら事務所では、超高層マンションの特殊な事情を理解し、これらの課題解決をサポートするコンサルティングサービスを提供しています。大規模修繕工事でお困りの管理組合は、ぜひ一度ご相談ください。
