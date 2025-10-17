「顧客の声を反映しつつ、改良していきたいです」と話すハミューレの伊藤沙織さん

「女性が喜ぶ機能満載の商品を作りたい」。作業着を手がけるハミューレ（札幌市）が2021年に発売した「レディース ナイロンストレッチパンツ」が好評だ。複数のポケットを設けたほか、はき心地と動きやすさを追求したのが特徴だ。開発したハミューレの伊藤沙織（いとう・さおり）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）

2024年の販売数量は21年比で約3.2倍に伸びた。販売価格はサイズで異なるが3289〜3729円。元々は男性向けを多く展開し、女性向けは少なかった。「建設や塗装、農業で働く女性が快適に過ごせるパンツをと開発しました」

建設現場などの仮設トイレは男女兼用で生理用品を持参しづらかったり、汚物箱がなかったりすることがある。「ウエストの裏に生理用品が入るポケットを作りました」。側面のポケットは深めのファスナー付きにしてスマートフォンなどが落ちないように工夫。「物を入れて座った時にごわつかず、開閉が楽にできるようにポケットの位置や角度を調整しました」

汗をかいても肌にはり付きにくい生地にUVカット機能を搭載。ストレッチを効かせ、腰部分にはゴムを入れて動きやすく。股上は深め、膝周りはゆとりをもたせてはき心地の良さを目指した。

顧客から「介護現場で使っている」「ゴルフ着にいい」という声が上がる。「全体のデザインは、クライミングパンツを参考にしています」。札幌市出身、35歳。

