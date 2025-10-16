1960年代初頭にアメリカで人気を博したアニメシリーズ「宇宙家族ジェットソン」の実写版映画企画に、『マスク』（1994）『トゥルーマン・ショー』（1998）などのジム・キャリーが出演交渉中であることが分かった。が報じている。

ハンナ・バーベラ・プロダクション制作による「宇宙家族ジェットソン」は1962年に米ABCにて放送開始されたTVアニメシリーズ。近未来の都市オービット・シティを舞台に、サラリーマンの夫ジョージ、妻のジェーン、長女のジュディ、長男のエルロイ、飼い犬のアストロ、お手伝いロボットのロージーから成るジェットソン一家の日常をコミカルかつハートウォーミングに描いた。1960年から放送された「原始家族フリントストーン」とともに、ハンナ・バーベラを代表する人気シリーズだ。

「宇宙家族ジェットソン」実写化の計画はこれまでに何度も立ち上がっており、過去には『ヘア・スプレー』（2007）のアダム・シャンクマンや『アリータ:バトル・エンジェル』（2019）のロバート・ロドリゲス、『シュレック2』（2004）のコンラッド・ヴァーノンらを監督候補に長年交渉を続けてきた。

また、2017年にはABCがロバート・ゼメキスをエグゼクティブプロデューサーに迎え実写版TVシリーズのパイロット版を制作したが、シリーズ化に至らなかった。

今回、ワーナー・ブラザース・ピクチャーズにて進行中の本企画でメガホンを取るのは『ジュラシック・ワールド』（2015）にて監督を務めたコリン・トレヴォロウ。トレヴォロウは「THE IDOL／ジ・アイドル」（2023）にて製作総指揮を務めたジョー・エプスタインとともに脚本も手掛ける予定となっている。

数々のコメディ映画で名演を披露してきたキャリーは、デビュー作『マスク』（1994）や『バットマン フォーエヴァー』（1995）などコミック原作の実写化作品にも馴染みがあるため、アニメからの実写化作品でもその手腕を発揮してくれるだろう。一時は引退俳優を示唆する発言も見せたが、『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』（2024）で再活躍。「宇宙家族ジェットソン」では、レトロフューチャーでワクワクするようなセットにも期待したい。

