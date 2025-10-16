「1000円でも上げて」年金支給日のATMに長蛇の列…物価高に節約とため息「何の夢もないから」宝くじ売り場に直行も

年金支給日の15日、ATMには多くの高齢者が列をなした。しかし取材では、年金受給者から「物価高で生活が苦しい」「年金だけではやっていけない」といった切実な声が相次いだ。

15日は2カ月に一度の年金支給日。「イット！」取材班が東京・北千住のATMをのぞいてみると…

取材班：

年金を受け取りに来た方々でしょうか。列が外までのびています。

待ち望んだ年金支給日だが、受け取った人たちは「ぜいたく気分」とはほど遠いようだ。

60代（年金月約10万円）：

（1カ月）10万ぐらい。家族2人なんですけど、何にもたいしたもの買ってないのに4〜5000円軽くいく。大事に使いたい。

70代（年金月約8万5000円）：

（2カ月で）17万円ぐらい。物価高がすごいから、安いお店ばかり探して。

取材班：

生活費で？

70代（年金月約8万5000円）：

そう、全部終わってなくなっちゃう。

80代（国民年金のみ月約4万3000円）：

（2カ月で）8万6000円。最小限の生活しているんですよ。1日大体1000円以内に収まるように。年金だけじゃとてもじゃないですけど生活できないですよ。

中にはこんな人の姿もあった。

取材班：

あちらの男性、ATMから出てきまして、そのまま宝くじ売り場へ直行しました。

少ない年金支給額に、一獲千金を狙う人もいた。

70代男性（年金月約11万円）：

これ当たれば、もうみっけもんだなと思うんだよな。

70代女性（年金月約6万円）：

宝くじ今買った！何の夢もないから、5億当たったら分けてあげる。

わらにもすがる厳しい生活の背景にあるのは、やはり物価高だ。

今年度は、多くの受給者の年金が前年度比で1.9％増額と引き上げられたものの、物価上昇に追いついてはおらず、実質的には目減りが続いているのが現状だ。

激安スーパーには多くの高齢者の姿が

激安で知られる東京・足立区の「スーパーさんよう」には安さを求め多くの年金受給者が訪れていた。

取材班：

鶏肉コーナーは15日特売日ということで、朝から2割引きのシールが貼られています。

激安で知られる都内のスーパーには年金支給日の15日、多くの人たちが訪れていた。

来週にも次の首相が決まる見通しの中、年金受給者たちが政治に期待することを聞いた。

年金受給者（70代女性）：

まずは物価高（対策）ですよね。国民の生活を守ってほしいです。私腹を肥やすよりもね。

年金受給者（70代女性）：

あまり期待はできない。公約掲げてもその公約がボツになったりするし…ただ暮らしやすくなるといいと思います。

年金受給者（70代女性）：

給付金は入りません。いっときニンジンぶら下げられてもね。年金は1000円でも2000円でもいいから上げてもらった方がいいです。

