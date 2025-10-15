今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ウルンとリコリンファミリー」に投稿された1本のコンテンツです。再生回数は5.2万回以上にのぼり、「めちゃくちゃ可愛い」「お風呂頑張ったね」「ホントに賢くて可愛い」「かんたろうくんのお風呂お疲れ様です」「かんちゃんスッキリしたね」などたくさんのコメントが寄せられています。

【動画：白黒ネコとママが初めて一緒にお風呂に入った結果→思わず笑ってしまう『まさかの行動』】

初めてのお風呂にドキドキ

今回登場するのは、猫の「かんたろう」です。ある日のこと、飼い主さんはお家にいるたくさんの猫ちゃんのなかから、誰をお風呂に入れようか考えていました。そこでロックオンされたのがかんたろう。飼い主さんはかんたろうを見るなり、「君に決めた！」と声をかけます。

「かんたろうおいでー」と飼い主さんに呼ばれると、嫌な予感を察したのか、かんたろうは顔をそらして無視します。しかし、かんたろうの抵抗もむなしく、お風呂の準備へ。お風呂の前に、爪を丁寧に1本1本切ってもらいます。爪切りが苦手なかんたろうですが、一生懸命がんばりました。

爪切りの後は、ママに抱っこされてお風呂へ。かんたろうは、今日が初めてのお風呂なのだそう。シャワーのお湯にびっくりしたのか、体がこわばります。隙をみて逃げようとするかんちゃんですが、ママがしっかりキャッチ。

続いて、猫用のシャンプーで洗ってもらっていたそのとき…かんたろうがものすごい速さで前方にジャンプし、ママの腕をすり抜けました。その姿は、まるでロケットのよう。あまりの俊敏さに、思わずママも声をあげてしまいます。

よくがんばりました

ロケットのような逃亡もむなしく、お風呂場に連れ戻されてシャワーできれいに洗い流した後は、タオルでしっかり体を拭いてもらいます。「かんちゃん、お疲れさん」と労いの言葉をかける飼い主さん。お風呂上がりに、大好きなおやつをご褒美としてもらえるようです。初めてのお風呂をがんばったかんたろうに、思わず拍手をしたくなります。

この投稿には、「かんちゃんの発射メッチャかっこよ」「貫太郎君お風呂頑張ったね」「ホントに賢くて可愛いです」「いつでも発射オーケーみたいな格好でお風呂気持ち良かったでしょう」「かんたろうくんお風呂頑張ったね」「すごい飛んで思わず笑ってしまいました」「かんちゃんスッキリしたでしょうね」「かんたろう君、お風呂の最後にタオルで拭かれているうちにだんだんと気持ちよくなってきている様子にほっこりしました。」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ウルンとリコリンファミリー」には、ほかにも猫たちの暮らしの様子がたくさん投稿されています。かんたろう以外にもたくさんのメンバーがいて、個性豊かな性格の猫たちが繰り広げる毎日を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ウルンとリコリンファミリー」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。