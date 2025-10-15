子猫と赤ちゃんの微笑ましすぎる光景が話題に。仲良しなふたりの姿に、笑顔になる視聴者さんが続出しています！

話題となった投稿は記事執筆時点で6.9万回再生を突破し、「猫と幼児は予測できないからオモシロイ！」「可愛いがたくさんありすぎてほんと見てるだけで幸せ」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんと『小さな保護子猫』が向かい合って…同じ目線で見せた、想像以上に『心温まる光景』】

赤ちゃんと子猫

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、投稿主さんが赤ちゃん(息子さん)を連れて、20匹の猫さんたちが暮らす実家に遊びに行った時の様子です。

自宅で共に暮らす猫さんたちの影響か、まるで猫のように赤ちゃんがオモチャで遊び始めると、生後2ヶ月半の子猫「たぬ子」ちゃんが登場。人間換算でほぼ同い年だというふたりは、取った取られたの微笑ましいオモチャ争奪戦を繰り広げていたといいます。

わんぱくな赤ちゃんたち

続いて赤ちゃんが触れ合ったのは、強面だけど温厚で優しいというとらおくん・どらおくん親子。とらおパパは尻尾を引っ張られてしまっても、恐竜のような吠え真似からのちょんちょんと優しくタッチ…といった赤ちゃんの突飛な行動にも、寛容な姿を見せてくれていたそうです。

一方、たぬ子ちゃんも女子猫番長こげみちゃんを相手に大暴れ！たぬ子ちゃんを特別扱いして可愛がってくれているというこげみちゃんが怒らないのをいいことに、パンチにキックにと、やりたい放題だったといいます。

仲良しなふたり

たぬ子ちゃんのもとに赤ちゃんが合流すると、腹ばいになって向かい合い、前足と手を触れ合わせて遊ぶふたりの姿が。見ていて頬が緩んでしまうほど可愛らしく、とっても仲良しな姿を見せてくれていたふたりですが…。

今度はまさかのこげみちゃん争奪戦がスタート！赤ちゃんがタッチしようとすると、すかさずたぬ子ちゃんがブロックしていたそう。その後、こげみちゃんを守りきることに成功し、ドヤ顔を見せるたぬ子ちゃんなのでした。

投稿には「赤ちゃんとたぬ子コンビ最高！！」「ちょんちょんって可愛すぎる♡」「先輩ニャン達、2人(?)の赤ちゃんにとっても優しくてほっこりします」「強面とらどら親子は本当に優しいね」「たぬ子がめちゃくちゃわんぱくすぎる」「みんな若様とたぬこ可愛いから許してくれるのね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、3匹の猫さんたちとご家族のほのぼのとした日常の様子が投稿されています。赤ちゃんと猫さんたちの可愛くて癒される日々の様子を観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。