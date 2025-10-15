人見知りのワンコと赤ちゃんが家族になったら…？想像以上に仲良しになった姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破。「最高に可愛い」「家族ですね」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『人見知りの犬』と初対面→『吠えたりしないかな』と心配していたら…】

人見知りのワンコと赤ちゃんの初対面

Instagramアカウント「c_a_2cww」に投稿されたのは、チワワの「エルア」ちゃんと飼い主さんの赤ちゃんの初対面の様子と、一緒に暮らし始めてから少し経った頃の光景です。

エルアちゃんは警戒心が強くて人見知りなので、飼い主さんは赤ちゃんを連れてお家に帰る時に「吠えないかな…」と心配していたそう。ところがいざ2人を会わせてみると、エルアちゃんは全く吠えず、しっぽを振って歓迎してくれたといいます。自分から赤ちゃんのそばに行き、クンクンと匂いを嗅ぐ場面もあったとか。

飼い主さんはエルアちゃんの意外な反応に驚くと同時に、赤ちゃんを家族の一員だと理解して受け入れてくれたことに感動したそうです。

すっかり仲良しに

その日からエルアちゃんと赤ちゃんは一緒に暮らし始め、少しずつ絆を深めていきました。赤ちゃんが生後1ヶ月半になった頃には、なんとエルアちゃんが赤ちゃんにピタッとくっついて一緒に寝ているという、あまりにも尊い光景が見られたとか！

赤ちゃんの頭にあごを乗せてウトウトしているエルアちゃんは、とても穏やかで優しいお顔をしていたそう。そして赤ちゃんもエルアちゃんの温もりに安心しているのか、すやすやと気持ち良さそうに眠り続けていたとのこと。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「微笑ましいですね」「癒されました」「2人とも可愛い。なんだか似てる気がします」といったコメントが寄せられています。

チワワ一家と赤ちゃんの日常

飼い主さんの赤ちゃんに温かく接する姿に、母性が溢れていたエルアちゃん。実は同居犬「シルバ」くんとの間に3匹の子どもがいる正真正銘のお母さんなのだそう。

エルアちゃんとシルバくんは我が子のお世話をしながら、飼い主さんの赤ちゃんのことも大切にしてくれて、赤ちゃんとチワワ一家5匹が大集合してわちゃわちゃしていることもあったとか。これからも犬と人という種族の違いを超えて、家族みんなで仲良く幸せに暮らしてほしいですね！

エルアちゃんたちチワワ一家の可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「c_a_2cww」をチェックしてくださいね。

