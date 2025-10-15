この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【現役歯科医が暴露】歯列矯正をやった方が良い人、やめた方が良い人」と題した動画を公開。近年、マウスピース矯正の登場で身近になった歯列矯正について、そのリスクや歯科医選びの重要性を解説し、安易に治療を始めることに警鐘を鳴らした。



動画で前岡先生は、マウスピース矯正の普及に伴いトラブルが急増している現状を指摘。歯列矯正は全額前払い制が多いことから、「選ぶ歯医者を間違えてしまうと、お金だけを失ってしまう」危険性があると語る。その上で、「『どの歯医者もちゃんとやってくれるだろう』みたいな安易な気持ちで絶対にやってはいけない治療」だと断言した。



では、どのような人が矯正をすべきなのか。前岡先生は「口元の見た目にコンプレックスがある人」、または「歯並びが歯を失う直接的な要因になっている人」の2パターンを挙げる。一方で、「見た目に不満を感じていない人」や、機能的に問題のない「個性正常咬合」の人は医学的に矯正の必要はないと解説。矯正治療はあくまで美容整形的な側面が強いと自身の見解を示した。



さらに、一度動かした歯を元に戻すのは困難であり、「矯正のやり直しは高い技術と知識が必要なため、失敗した医院では対応してもらえない可能性が高い」と、歯科医選びの重要性を重ねて強調する。



最後に前岡先生は、矯正治療は人生を大きく変えるきっかけにもなる価値あるものだとしつつも、安易な決断は後悔につながると言及。「矯正をするかしないかは、見た目と歯の寿命への影響で考えろ」と結論づけ、複数の歯科医の意見を聞き、慎重に判断するよう視聴者に呼びかけた。