¡È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤òÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ç¤É¤¦ºÆ¸½¤¹¤ë¤«¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¼¨¤¹¥¡¼¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡££°¡Ý£²¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ£³¡Ý£²¤È·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¤ÎÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¤³¤ÎÎò»ËÅª£±¾¡¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ä¹Í§¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â£°¡Ý£±¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï£°¡Ý£±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£°¡Ý£²¤Ç¤â¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¶¯¤µ¤È¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔËþ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Áê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤Æ¡¢°ú¤¤¹¤®¤Æ¾å¼ê¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²þÁ±ÅÀ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤òÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÁ°È¾¤ÎÀï¤¤Êý¤Ï²þÁ±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¡¢£´²ó¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤òÊ£¿ô»î¹ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£Ä¹Í§¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Ï£°¡Ý£²¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£º£Æü¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò´Þ¤à°ìÂÎ´¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî£´ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Í§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
