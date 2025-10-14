Ê£¿ô¤Î½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤«¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦ÃË¡¡8²óÌÜ¤ÎÂáÊá
Ê£¿ô¤Î½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬8²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢²ÃÆ£ÂçÃÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç¡¢Åö»þ6ºÐ¤Î½÷»ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÌ¤Î½÷»ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç7²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ÇºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£