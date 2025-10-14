118万回表示されているのは、ペットカメラが捉えた猫の行動。猫飼いが揃って羨ましがる行動に、視聴者からは「いつものくらしの日常の愛おしさ」「なぜ一回しかいいねができないのか悔やまれます」などのコメントが寄せられています。

【動画：夜、『飼い主のもとにやって来た猫』が次の瞬間…】

ペットカメラ作動中

Threadsアカウント「にゃん太郎&とら次郎」に投稿されたのは、ペットカメラが捉えたキジトラ猫ちゃんの姿。このときは夜だったようで、暗闇のなかで飼い主さんのスマートフォンが光って映っていたといいます。

寝転がってスマホを見ている飼い主さんの頭のほうからゆっくり歩いて来たのは、キジトラ猫ちゃん。回り込むようにして飼い主さんの背中側にくると、丸まってくつろぐ体勢に。かと思うと、よいしょと頭を起こし、枕にのせたそうです。

おやすみなさーい

ペットカメラには、しぱしぱとまばたきをするたびに光るキジトラ猫ちゃんの目が映っていたとのこと。まばたきが増え、そろそろ寝るのかな？と思わせたそのとき。キジトラ猫ちゃんはカメラ目線で「なー」とひと鳴きしたそうです。

その後、すぐにきゅっと目を閉じて、すやすやと寝始めたキジトラ猫ちゃん。飼い主さんにぴったり寄り添うようにして眠ったといいます。もしかしたら先ほどの「なー」は飼い主さんに向けた「おやすみなさい」だったのかもしれません。

ペットカメラを表彰したい飼い主

このときの映像を見て、飼い主さんは「ペットカメラを表彰したい」と思ったとのこと。猫のほうからそばに来てくれて一緒に眠ってくれるなんて、猫飼いさんすべての理想ですよね。

実は、キジトラ猫ちゃんは「にゃん太郎くん」と「とら次郎くん」の兄弟。保護されたときは人間を警戒し、ソファの下から出てこなかったり、ちょっとした物音でも起きてしまったりしていたそうです。今では安心しきった表情で甘えてくれるとのことで、飼い主さんの愛情の大きさがうかがえます。

ペットカメラが捉えた映像には「ちゃんと高さに合わせて頭のっけてるの可愛すぎて」「ちゃんと枕使うのも愛おしい！！」と、キジトラ猫ちゃんが上手に枕を使っているところに魅了された視聴者からのコメントも集まっていました。

Threadsアカウント「にゃん太郎&とら次郎」には、にゃん太郎くんととら次郎くん兄弟が気まぐれに過ごす日々が投稿されています。

