「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）

大学三大駅伝の開幕戦が行われ、国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を飾った。

１区青木瑠郁（４年）がトップと１４秒差の５位で２区につなぐと、２区尾熊迅斗（２年）も５位をキープした。留学生も投入されるエース区間の３区で野中恒亨（３年）が力走し２位に浮上すると、当日変更で投入された４区辻原輝（３年）が区間新記録の走りでトップに浮上した。「前評判低かったと思うが、万博最終日、この出雲の４区を辻原輝をアピールする、辻原輝パビリオンにしようと思って走った。野中の走りで勇気をもらった」と振り返った。

２３秒のリードでたすきを受け取った５区高山豪起（４年）、区間２位の走りで首位を独走。アンカー６区・６区上原琉翔主将（４年）も安定した走りでゴールテープを切った。

上原主将は「かなり貯金あったので、余裕をもって後半上げていける展開になった。優勝できてホッとしました」と笑顔。「自分が優しくしたおかげでノビノビできてみんな強くなった。自分の成果ですかね」と胸を張った。前田監督も「見事に選手が期待に応えてくれた。混戦になると思っていたが、気づいたら国学院。後半の国学院、しっかり自分たちの持ち味、駅伝ができた。４、５区は自信があったので、そこで先頭あったのでいけるかなと」と振り返った。

昨年は出雲、全日本の２冠を達成。３冠を目指して挑んだ箱根駅伝では３位に終わったが、今年もまず３冠挑戦への資格を得た。指揮官は「全日本、箱根もしっかり優勝目指して頑張りたい」と見据えた。

スタート時の気温は２６度、湿度６５パーセント。快晴の出雲路を駆けた。