ラスト1分から胸熱タイトル回収！初めて父を呼ぶ娘に感動のドラマ『パパと親父のウチご飯』

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

10月11日（土）に放送された第2話では、これまで千石を「パパ」や「お父さん」と呼んだことがなかった娘・愛梨（棚橋乃望）に大きな変化が…。

【映像】千石＆愛梨、親子の絆に進展

◆「親父、今日はありがとう！」

ある日突然元カノから娘がいたことを知らされ、しばらく預かることになった千石。

子育てに悩むこともありつつも愛梨と仲良くやっている千石だったが、あるとき愛梨が自分を「パパ」や「お父さん」と呼んだことがないと気がつく。

そんななか、愛梨が幼稚園の友だちを招いてパーティーをやりたいと言い出した。

そこで千石と晴海は料理教室を営む壇ゆかり（蓮佛美沙子）からミニピザを教わり、自宅でピザパーティーを開催。パーティー中、子どもたちはしりとりを始め、「親父」という単語が出てくると愛梨は「親父って？」と疑問符を浮かべる。「パパがね、じいじ（祖父）のことそう言ってるんだ」と教えられると、愛梨は千石のことをじっと見つめていた。

そしてパーティーが終わり、友だちを見送った愛梨は、千石に小さな声で何かを語りかける。聞き取れなかった千石が「ん？何？」と聞き返すと、愛梨は「親父、今日はありがとう！すっごく楽しかった！」と感謝を口にした。

「そこはパパかお父さんだろ」と納得いかない様子の千石だったが、晴海から「いいじゃないですか、親父」と言われると「そうか？」と返しつつも嬉しそうに微笑み、なんとも心温まる展開となっていた。