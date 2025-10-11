妊娠報告したら、友人にブロックされた。「配慮が足りない」と、私が悪いの？【ママリ】
ハイな気分で妊娠報告した私は妊活仲間にブロックされた
主人公の高畑キリコは31歳の女性です。結婚して4年、不妊治療を始めて1年が過ぎました。当初、タイミング法で妊活を進めていたキリコでしたが、なかなか思うように不妊治療が進まず、周囲の人や社会の状況へ不満を募らせる日々を過ごしていました。
かつて、自分が「不妊治療を進める側」だったころ、キリコさんは「妊娠したこと」や「妊婦さん」、「小さい子連れの母子」などを目の敵にする勢いでいました。街でそうした看板を見つけたり、マタニティマークを見ただけで、夫や当事者に当たり散らすことも…。
しかし一変、自分が妊娠すると、今も妊活を頑張る相手の事情を思いやることなく、自分が気持ちよくなるための言動を繰り返してしまっています。さすがに日々送られてくるグループLINEの内容に、妊活仲間だったあいこさんは辟易。グループを抜けます。するとキリコさんは「なぜあいこがそうした行動をとったのか」が分からず戸惑っていました。
人間は誰しも「自分のことしか分からない」ものなのかもしれませんが、少しずつでも相手の状況を想像したり、思いやったりする気持ちが持てれば、無配慮な言動を繰り返すことは少なくなるのではないでしょうか。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）