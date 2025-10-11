妊娠報告したら、友人にブロックされた。「配慮が足りない」と、私が悪いの？【ママリ】

写真拡大 (全20枚)

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。自分がとっても幸せだったり楽しかったりする時って、ついその気持ちをいろいろな人にシェアしたくなりますよね。ただ、相手の状況を考えずに自分の幸せだけを振りまくと、相手の気持ちによっては「今、こうした報告をしてこなくてもよくない？」と思われる場合もあるでしょう。中でも、妊活仲間に嬉々とした妊娠報告や妊娠生活の都度報告をするのは配慮不足と言われることもある気がしますが…。

ハイな気分で妊娠報告した私は妊活仲間にブロックされた

主人公の高畑キリコは31歳の女性です。結婚して4年、不妊治療を始めて1年が過ぎました。当初、タイミング法で妊活を進めていたキリコでしたが、なかなか思うように不妊治療が進まず、周囲の人や社会の状況へ不満を募らせる日々を過ごしていました。

そんなある時、キリコは夫の妹が妊娠・出産をしたことを1つのきっかけに、不妊治療を次のステップへと進めることを決意。人工授精での治療を始めます。すると、ありがたいことに1回目の人工授精でキリコは妊娠します。舞い上がったキリコは一緒に不妊治療を励まし合っていた仲間とのグループLINEに「妊娠報告」や「妊婦生活のあれころ」を次々に送信するようになり…？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

かつて、自分が「不妊治療を進める側」だったころ、キリコさんは「妊娠したこと」や「妊婦さん」、「小さい子連れの母子」などを目の敵にする勢いでいました。街でそうした看板を見つけたり、マタニティマークを見ただけで、夫や当事者に当たり散らすことも…。

しかし一変、自分が妊娠すると、今も妊活を頑張る相手の事情を思いやることなく、自分が気持ちよくなるための言動を繰り返してしまっています。さすがに日々送られてくるグループLINEの内容に、妊活仲間だったあいこさんは辟易。グループを抜けます。するとキリコさんは「なぜあいこがそうした行動をとったのか」が分からず戸惑っていました。

人間は誰しも「自分のことしか分からない」ものなのかもしれませんが、少しずつでも相手の状況を想像したり、思いやったりする気持ちが持てれば、無配慮な言動を繰り返すことは少なくなるのではないでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ