¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¸÷¤ë¡ªÌÄ¤ë¡ª¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ»ÅÍÍ¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¾ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¡¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¾ó¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¡¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¾ó¡×(8,800±ß)
2026Ç¯1·î¤è¤êÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¾ó¤¬¡¢¸÷¤ë¡ªÌÄ¤ë¡ª¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£
Á´Ä¹Ìó60cm¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤äºÌ¿§¤Ç¹ë²Ú¤ËºÆ¸½¡£¿¶¤ê»Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖËâË¡¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ó¤ò¿¶¤ë¤ÈÀÖ¤¤ÊõÀÐÉôÊ¬¤¬Èþ¤·¤¯¸÷¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎËâË¡»ÈÍÑ»þ¤Î¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤äSE²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¸÷¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÈ¼¶Ê¡ÖZoltraak¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
