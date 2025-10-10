Ãæ¹ñ¡¢ÊÆÁ¥Çõ¤«¤éÆÃÊÌ¹ÁÏÑ»ÈÍÑÎÁ¤òÄ§¼ý¤Ø
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤Ï10Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤·14Æü¤«¤éÆÃÊÌ¹ÁÏÑ»ÈÍÑÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤È¤Î¸ø¹ð¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï4·î¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¢ÊªÎ®¡¢Â¤Á¥Ê¬Ìî¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇ½ªÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬½êÍ¡¢±¿¹Ò¤¹¤ëÁ¥Çõ¤äÃæ¹ñÀÒÁ¥Çõ¡¢Ãæ¹ñÀ½Á¥Çõ¤ËÂÐ¤·¡¢10·î14Æü¤«¤é¹ÁÏÑ»ÈÍÑÎÁ¤òÄÉ²Ã¤ÇÄ§¼ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Éô¤Ï¹ñºÝ³¤±¿¾òÎã¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¡¦Ë¡µ¬¤È¹ñºÝË¡¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñÌ³±¡¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤·14Æü¤«¤éÆÃÊÌ¹ÁÏÑ»ÈÍÑÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ³¤±¿´ë¶È¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤ÊÁ¼ÃÖ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤òÄ¾¤Á¤Ë²þ¤á¡¢Ãæ¹ñ³¤±¿¶È¤Ø¤ÎÉÔÅö¤ÊÍÞ°µ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£