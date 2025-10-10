【オスロ＝蒔田一彦】ノルウェーのノーベル賞委員会は１０日、２０２５年のノーベル平和賞を、ベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏（５８）に授与すると発表した。

独裁体制から民主主義へ移行するための活動が評価された。

ノーベル賞委員会のヨルゲン・ワトネ・フリドネス委員長は記者会見で、「２０年以上前に自由で公正な選挙を求めて立ち上がった。野党勢力を結束させ、社会の軍事化に抵抗する姿勢は決して揺るがない」と授賞理由を説明した。

マチャド氏は、ベネズエラで国民的な支持を集める野党指導者で、独裁色を強める反米左派ニコラス・マドゥロ政権下で弾圧から身を隠しながら政権交代を目指し、国内外への発信を続けてきた。２４年７月の大統領選挙で立候補は認められず、擁立した別の野党候補と選挙を戦ったが、政権はマドゥロ氏の勝利を一方的に宣言して反体制派を弾圧している。

マチャド氏は１０日、Ｘ（旧ツイッター）に「ベネズエラ国民の闘いへの多大な評価は、自由を勝ち取るという使命を成し遂げるための力強い原動力となる」と投稿した。

受賞に期待を示していた米国のトランプ大統領の希望はかなわなかった。