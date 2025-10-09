¡Ö¥³¥é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡¡¹ËöÎÃ»Ò»öÌ³½ê¹³µÄ¢ªTBS¼Õºá¤Î¥¯¥¤¥º¤ËSNSÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ï¹ó¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬2025Ç¯10·î9Æü¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¹Ëö¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤·¤ÆTBS¤ËÂÐ¤·¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£TBS¤Ï¹³µÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ï¹ó¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¿ÍµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÈÈãÈ½
¹Ëö¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö»þÂ®165Ò¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¹¤ëÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢»þÂ®165Ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£X¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¹Ëö¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÎÌîµåÁª¼ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Î¹Ëö¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¸øÅªµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö³º»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤ò¾Ð¤¤¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿ÍµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Â³¤±¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ï10·î6ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢TBS¤ËÂÐ¤·¹³µÄ¤ÈÌ¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
TBS¤Ï¼Õºá¡¢ÇÛ¿®ÃæÆ°²è¤«¤é³ºÅöÉôÊ¬¤òºï½ü
X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹³µÄ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï½ÐÂê¤·¤¿¤¤¸åÌëº×¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤¢¤ì¤Ï¹³µÄ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ï¹ó¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ËöÂ¦¤¬ÅÜ¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤Ê...¡×¡Öº£¤âÀµ¤ËÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò·ÝÇ½¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¤¬ËÜÅö¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¥³¥é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¥¯¥¤¥º¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TBS¤Ï9Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡×¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡ÖÇÐÍ¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºßÁÜººÃæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖTVer¡×¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÆ°²è¤«¤é¤Ï¡¢³ºÅö²Õ½ê¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ëö¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ÎÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£