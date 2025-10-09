【ロンドン＝蒔田一彦】英教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」は９日、２０２６年版世界大学ランキングを発表した。

東京大が過去最高の２６位（前年２８位）となり、６１位の京都大（同５５位）と共に日本から２校が１００位以内に入った。１位は１０年連続で英オックスフォード大、アジアでは中国の清華大が１２位で最高だった。

上位１０校の顔ぶれは前年と同じで米英の大学が占めた。中国勢（香港除く）は清華大が３年連続で１２位を維持し、前年より２校多い計５校が上位４０位に入った。

日本の大学では、東北大が１０３位タイ（同１２０位）、大阪大が１５１位タイ（同１６２位）で２００位以内に入り、いずれも過去最高位だった。

東北大は昨年１１月、政府が１０兆円規模の大学ファンド運用益を集中配分する「国際卓越研究大学」の第１号に認定された。すでに約１５４億円の助成を受けており、次世代放射光施設「ナノテラス」を中核に産学連携研究が活発化している。国際的に活躍する研究者を今後５年間で約５００人採用するなど、世界トップレベルの研究大学に向けて改革が進んでいる。

東京工業大と東京医科歯科大が統合して昨年１０月に発足した東京科学大は「３０１〜３５０位」に分類された。

ランキングは、教育環境や研究の質、国際性などを基に算出。同誌は日本の大学について、博士課程プログラムへの投資などで改善が見られるとした一方、前年から順位を上げた大学は少なく、「上位ランクでの存在感がやや低下している」と指摘した。