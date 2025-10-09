丸亀製麺の店長は年収2000万円と聞いて驚きました。飲食業界ってそんなに給料が高いのでしょうか？

メディア で「 丸亀製麺 の店長は年収2000万円を稼ぐこともある」という情報が話題になりました。 飲食業界 は「 長時間労働 で低賃金」というイメージが強いため、この数字に驚いた人も多いでしょう。では実際、一般的な 飲食業界 の年収と比べて、どれほどの差があるのでしょうか。 ここでは 飲食業界 全体の平均水準と、 丸亀製麺 のケースを比較しながら解説します。

飲食業界の平均年収はおおよそ 300万円～400万円程度 とされています。正社員であっても、飲食店スタッフや店長候補クラスでは年収300万円台が一般的で、繁忙店舗を任される店長やスーパーバイザーでようやく400万～500万円台に届くケースが多い状況です。

特にファストフードやチェーン展開する居酒屋などでは、人件費を抑える経営モデルが主流のため、店長であっても「責任の重さに比べると収入が見合っていない」と感じる人も少なくありません。これが飲食業界の人材不足につながる大きな要因のひとつとも言われています。

一方で、トリドールホールディングスが展開する丸亀製麺は「年収2000万円の店長がいる」という情報で注目を浴びました。実際には、すべての店長が2000万円を稼げるわけではなく、 成果に応じて最大年収2000万円を得られる制度を導入したことで注目されたのです。

丸亀製麺では「店長＝経営者」という考え方を取り入れ、店舗ごとの裁量権が大きく、売上や利益に応じて給与が反映される仕組みになっています。これにより、単なる現場責任者ではなく、経営感覚を持った人材が高収入を実現できる仕組みになっているようです。

一般的な飲食店長との収入格差

改めて比較すると、一般的な飲食店の店長年収は400万～500万円程度であるのに対し、丸亀製麺のトップクラス店長はその 4倍以上 を稼ぐ可能性があります。これは単なる差ではなく、もはや「別業界レベル」の収入格差と言えるでしょう。

それでも業界平均を大きく上回るため、「飲食業界の給与水準を変える存在」として注目されているのです。

高収入を実現するために必要なこと

丸亀製麺のように高収入を目指せる仕組みがある一方で、それを実現するには以下のようなスキルや資質が求められます。

・経営感覚

食材原価や人件費をコントロールし、利益を最大化する力

・マーケティング力

地域特性に合わせた販促やメニュー提案

・リーダーシップ

スタッフを育成し、チーム力を引き出すマネジメント

単に「調理ができる」「接客が得意」といった能力だけではなく、小さな会社を経営するのと同じ視点が必要になるのです。

店長次第で“年収2000万円”も夢ではない

飲食業界の平均年収は300万～400万円前後で、店長でも500万円程度が一般的です。これに対し、丸亀製麺では売上や利益に応じた歩合制度を導入し、優秀な店長は年収2000万円に到達することも可能です。平均でも600万～800万円と業界水準を大きく上回るようです。

ただし全員が高収入を得られるわけではない点には注意が必要です。経営感覚やマネジメント力を高めたいという向上心がある方はぜひ応募してみるとよいかもしれません。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー