地区シリーズ第2戦

米大リーグ・フィリーズは6日（日本時間7日）、本拠地でドジャースとの地区シリーズ第2戦に3-4で敗戦。2連敗と後がなくなった。試合後、地元番組では代走起用を巡り口論が勃発した。

発端となったのは9回。先頭のボームが中前打、リアルミュートがレフトへ二塁打で無死二、三塁。カステヤノスが左翼へ2点適時二塁打を放ち1点差に迫った。代走は送らず、続くストットがバントを試みるもカステヤノスが三塁でアウトに。ハムストリングの負傷でスタメンを外れていた代打ベイダーの左前打で一、二塁としたものの、反撃は及ばず3-4で試合終了となった。

米ペンシルベニア州地元局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」公式YouTubeチャンネルが試合後番組の映像を公開。番組内では、9回の二塁打直後に代走を送るべきだったかを巡って見解が対立した。

リプレーが流れると、司会のマイケル・バーカン氏は「カステヤノスはセーフだ。あそこで彼に代走を出すべきだった」と主張した。これに対し解説のルーベン・アマーロJr.氏は「いや、代走は出せなかった。なぜなら、ベイダーを代打で送る必要があり、ベイダーは走れないからだ。トッパー（監督の愛称）はそれを分かっている」と説明した。

それでもバーカン氏は譲らず。映像がスタジオに戻ると、「トムソン監督は代走を送らなかった！」と再び不満を爆発させた。アマーロJr.氏が「代走は送れなかったんだって」となだめるも、バーカン氏は「いや、できたはずだ！ なぜ無理だというんだ!?」と反論。アマーロJr.氏も声を荒げ、「だから言ったじゃないか！ なぜ代走を出さなかったのか。ベイダーはベースを走れない！ 彼は打つことしかできないんだ！」と応酬が続いていた。

負ければ終わりのフィリーズ。第3戦は8日（同9日）、敵地ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われる。



（THE ANSWER編集部）