ソフトバンクは7日、同社が提供する携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」向け新商品として主に法人での利用を想定した5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「nubia S2e（ヌビア・エス・ツー・イー）」（ZTE製）を発表しています。それぞれ2025年12月上旬以降に発売するとのことで、詳細は後日案内するとしています。
nubia S2eはこれまでZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける最新エントリースマホで、ソフトバンクではこれまでZTEが展開している「Libero」ブランドを採用してきましたが、ZTEグループの戦略によって現在はnubiaブランドの製品を採用しており、nubiaブランドとしては初のソフトバンク向けの法人モデルとなります。新たに高温・高圧防水（IPX9）に対応し、より高いタフネス性能を備えています。
仕様としては「nubia S 5G」に近いものの、チップセット（SoC）にはUnisoc製「T8100」（オクタコアCPU「2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」、クアッドコアGPU「650Hz Arm Mali-G57 MP4」）を搭載し、5Gやおサイフケータイ（FeliCa）、防水・防塵（IP65・IP68）、耐衝撃などのMIL規格（16項目）に対応し、安心してしっかりと使えるようになっています。
は画面が上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.7インチFHD+（1080×2400ドット）TFT液晶を搭載し、最大120Hzリフレッシュレートに対応しており、パンチホール部分には約800万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体側面にある電源キーに指紋センサーが内蔵されています。
また右側面には電源キーや音量上下キーの他に特定のアプリなどを起動できる「スマートスタートボタン」が搭載されており、法人のカスタマイズニーズにも対応しています。リアカメラは約5000万画素CMOS／広角カメラのシングル構成ですが、多彩なモードを使い分けることによって簡単に高品質な写真が撮影できます。さらに3.5mmのイヤホンジャックを搭載し、有線イヤホンマイクをそのまま使用することが可能です。
主な仕様は4GB内蔵メモリー（RAM）および64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大1TB）、5100mAhバッテリー、急速充電（USB PD）、USB Type-C端子、Wi-Fi 5（IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠）、Bluetooth 5.0、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、緊急速報メール、国際ローミング、Wi-Fiテザリング（10台）など。同梱品は「SIM取り出しツール」（試供品）とクイックスタートのみ。
サイズは約167×77×8.1mm（暫定値）、質量は約189g（暫定値）、本体色はブラックの1色のみ。OSはAndroid 15をプリインストールし、アプリやアイコンなどがタップしやすいように大きく表示させたり、よく使う電話番号をショートカットに設定したりできるシンプルモードに対応しているため、スマホ初心者でも安心して使えるとのこと。また新たに詐欺・迷惑電話が疑われる着信があると「この通話の録音を開始しました。」と警告がされ通話を録音することが可能となっています。
SIMはnanoSIMカード（4FF）のスロットが1つとeSIMに対応したデュアルSIMとなり、VoLTEやMassive MIMOに対応し、連続通話時間や連続待受時間、充電時間、携帯電話ネットワークにおける対応周波数帯や最大通信速度は確認中となっています。なお、VoLTE（HD+）やHD Voice（3G）、ワンセグ・フルセグ、赤外線通信、ワイヤレス充電は非対応です。
