木苺の甘みと華やかな香り！びっくりドンキー「フランボワーズレッド」
びっくりドンキーが自社醸造しているビールに、季節限定の「フランボワーズレッド」が登場。
木苺の甘みと華やかな香りが楽しめ、ノンアルクールのビールテイスト飲料も用意されます☆
びっくりドンキー「フランボワーズレッド」
販売期間：2025年10月8日（水）〜 ※予定より早く販売を終了することがあります
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「フランボワーズレッド」と、ノンアルコールの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」が登場。
期間限定でフルーティーな甘みと華やかな香りのドリンクを楽しめます☆
定期的に季節限定のお酒を販売しているびっくりドンキーに今回登場するのは、木苺のフルーティーな⽢みと華やぐ香りが愉しめる「フランボワーズレッド」
ノンアルコールの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」もあわせて用意し、びっくりドンキーの料理とともに味わえます。
びっくりドンキーのビールやノンアルコールのビールテイスト飲料は、北海道小樽市にある自社醸造所で製造。
ドイツの伝統的な製法で作られた「ドンキーハウスビール〈樽生〉」をはじめ、季節のお酒やノンアルコールの「ドンキーフリー（ピルスナー／スタウト）」、季節のノンアルコールも用意されています！
「ドンキーハウスビール〈樽生〉」は、ビールの本場ドイツの伝統的な製法でつくられた樽生クラフトビール。
ビール純粋令で定められている原材料「麦芽・ホップ・酵母・水」のみでつくられ、米・コーン・スターチなどの副原料は使用しない、麦芽100%のドイツビールです☆
また、保存料や安定剤の添加や炭酸ガスの注入を一切行わずに醸造し、コクがありつつも飲みやすい味わいを作っています！
自社醸造の強みを活かして原材料から製法までこだわり、時間と手間をたっぷりかけた、びっくりドンキーだけの味わいです。
びっくりドンキーは熱々ジューシーなハンバーグをはじめ、揚げたてのフライドポテトやイカの箱舟など、ビールとよく合う料理も豊富。
料理の味わいや幅広さ、ビールと共にあるハッピーなひとときを、びっくりドンキーで堪能できます☆
期間限定 フランボワーズレッド
価格：600円(税込)
※「フランボワーズレッド」のアルコール度数は4％です(発泡酒)
※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコールの提供はお断りします
※フランボワーズレッドはテイクアウト・デリバリーできません
ビールの本場ベルギーに伝わる伝統的な製法で醸造し、木苺の果実味あふれる⽢酸っぱい香りと味わいが愉しめる「フランボワーズレッド」
ビール好きにはもちろん、フルーツの香りを愉しみたい方には、特におすすめのお酒です！
期間限定 ドンキーフリー（フランボワーズ）
価格：550円(税込)、テイクアウト 550円(税込)
※ドンキーフリー（フランボワーズ）はビールテイスト飲料です（ビールではありません）
※ビールテイスト飲料は20歳未満への提供をお断りしています
※ドンキーフリー（フランボワーズ）は「瓶」での提供
※ドンキーフリー（フランボワーズ）はテイクアウトできます（デリバリーはできません）
ノンアルコールドリンクの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」も「フランボワーズレッド」とあわせて提供。
様々なシーンで、より多くの人に「フランボワーズレッド」の風味や味わいを愉しんでほしいという思いから、開発されたノンアルコールドリンクです☆
木苺の甘みと華やかな香りが楽しめる、クラフトビールとビールテイスト飲料。
びっくりドンキー「フランボワーズレッド」は、2025年10月8日より期間限定で提供されます☆
※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください
※この商品は予告なく終了する場合があります
※夜10時以降の注文は10％の深夜料金が追加されます
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 木苺の甘みと華やかな香り！びっくりドンキー「フランボワーズレッド」 appeared first on Dtimes.