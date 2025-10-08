びっくりドンキーが自社醸造しているビールに、季節限定の「フランボワーズレッド」が登場。

木苺の甘みと華やかな香りが楽しめ、ノンアルクールのビールテイスト飲料も用意されます☆

販売期間：2025年10月8日（水）〜 ※予定より早く販売を終了することがあります

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「フランボワーズレッド」と、ノンアルコールの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」が登場。

期間限定でフルーティーな甘みと華やかな香りのドリンクを楽しめます☆

定期的に季節限定のお酒を販売しているびっくりドンキーに今回登場するのは、木苺のフルーティーな⽢みと華やぐ香りが愉しめる「フランボワーズレッド」

ノンアルコールの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」もあわせて用意し、びっくりドンキーの料理とともに味わえます。

びっくりドンキーのビールやノンアルコールのビールテイスト飲料は、北海道小樽市にある自社醸造所で製造。

ドイツの伝統的な製法で作られた「ドンキーハウスビール〈樽生〉」をはじめ、季節のお酒やノンアルコールの「ドンキーフリー（ピルスナー／スタウト）」、季節のノンアルコールも用意されています！

「ドンキーハウスビール〈樽生〉」は、ビールの本場ドイツの伝統的な製法でつくられた樽生クラフトビール。

ビール純粋令で定められている原材料「麦芽・ホップ・酵母・水」のみでつくられ、米・コーン・スターチなどの副原料は使用しない、麦芽100%のドイツビールです☆

また、保存料や安定剤の添加や炭酸ガスの注入を一切行わずに醸造し、コクがありつつも飲みやすい味わいを作っています！

自社醸造の強みを活かして原材料から製法までこだわり、時間と手間をたっぷりかけた、びっくりドンキーだけの味わいです。

びっくりドンキーは熱々ジューシーなハンバーグをはじめ、揚げたてのフライドポテトやイカの箱舟など、ビールとよく合う料理も豊富。

料理の味わいや幅広さ、ビールと共にあるハッピーなひとときを、びっくりドンキーで堪能できます☆

期間限定 フランボワーズレッド

価格：600円(税込)

※「フランボワーズレッド」のアルコール度数は4％です(発泡酒)

※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコールの提供はお断りします

※フランボワーズレッドはテイクアウト・デリバリーできません

ビールの本場ベルギーに伝わる伝統的な製法で醸造し、木苺の果実味あふれる⽢酸っぱい香りと味わいが愉しめる「フランボワーズレッド」

ビール好きにはもちろん、フルーツの香りを愉しみたい方には、特におすすめのお酒です！

期間限定 ドンキーフリー（フランボワーズ）

価格：550円(税込)、テイクアウト 550円(税込)

※ドンキーフリー（フランボワーズ）はビールテイスト飲料です（ビールではありません）

※ビールテイスト飲料は20歳未満への提供をお断りしています

※ドンキーフリー（フランボワーズ）は「瓶」での提供

※ドンキーフリー（フランボワーズ）はテイクアウトできます（デリバリーはできません）

ノンアルコールドリンクの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」も「フランボワーズレッド」とあわせて提供。

様々なシーンで、より多くの人に「フランボワーズレッド」の風味や味わいを愉しんでほしいという思いから、開発されたノンアルコールドリンクです☆

木苺の甘みと華やかな香りが楽しめる、クラフトビールとビールテイスト飲料。

びっくりドンキー「フランボワーズレッド」は、2025年10月8日より期間限定で提供されます☆

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください

※この商品は予告なく終了する場合があります

※夜10時以降の注文は10％の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

