喫茶店やカフェで勉強する人は少なくありません。では、それが毎日、長時間にわたる場合は──。

弁護士ドットコムには、喫茶店を頻繁に利用しているという人から、店での過ごし方に関する相談が寄せられました。

相談者は通っている喫茶店で、毎日朝と夜の2回、長いときは5〜6時間勉強しているといいます。常連客として、店に迷惑をかけないよう、カウンター席を利用し、混雑してきたら席を立つなどの配慮をしているとのことです。

そうした気遣いをしているため、店の回転率に影響はないと考えていますが、「長時間の滞在が法的に問題となるのかも」「もし店側から退去を命じられたら、応じる義務があるのか」と疑問を抱いているそうです。

喫茶店などでの長時間滞在は、法的にどのように位置づけられるのでしょうか。また、店から「退去してほしい」と言われた場合、どう対応すべきなのでしょうか。西塚直之弁護士に聞きました。

●「営業妨害の可能性は低い」

──毎日2回、5〜6時間滞在するのは、店への業務妨害となる可能性はありますか。

私自身も司法試験の受験生だったころ、家では集中できないときに喫茶店で勉強していました。気が弱いのでコーヒー1杯で何時間も粘ることはできませんでしたが、1〜2時間は店で過ごしていた記憶があります。

さて、「毎日2回、5〜6時間滞在する」という行為が、刑法上の業務妨害罪に問われる可能性は、現実的に低いと思います。

また、民法上でも、席の利用に関する契約上の義務に反する「債務不履行」と評価されるケースもほとんどないでしょう。喫茶店などでは、商品を注文すれば一定時間、店内の設備が利用できることを前提としているからです。

ただし、店が明確に利用時間を定めている場合は別です。その場合、客はそのルールを承知のうえで利用することになるため、定められた時間を超えて居座ると契約違反にあたります。したがって、店から退去を求められることになります。

●店側から退去求められたのに無視したら？

──もし店から退去を求められても応じなかった場合、法的な責任は生じますか。

利用時間が定められていて、すでに時間を大幅に超過しているため、店側が繰り返し退店を求めているにもかかわらず、あえて無視して居座り続けると、不退去罪（刑法130条）に問われる可能性があります。

また、居座った結果、店の営業に支障を与え、損害を生じさせた場合には、民事上の損害賠償責任を負うことがありえます。ただし、そこまで発展するケースは稀なのではないでしょうか。

一方で、店が特に利用時間を設けていない場合には、長時間の滞在があったとしても、店側の「お願いベース」での注意にすぎません。その場合、退去を求められても法的義務は生じにくいでしょう。

●「客も店も、気持ちのよい関係を」

──長時間利用したい客と、回転率を上げたい店側。どのようなコミュニケーションやルール作りが求められるのでしょうか。

互いが気持ちよく利用・提供できる関係が望ましいと思います。

店側は長時間の利用を避けたいのであれば、事前に明確なルール（利用時間や追加注文など）を示すことが重要です。一方、利用する側も、店の厚意に甘えすぎず、混雑時には席を譲るなど、周囲への配慮を忘れない姿勢が求められます。

【取材協力弁護士】

西塚 直之（にしづか・なおゆき）弁護士

消費者事件を含む民事事件、家事事件、刑事事件、中小企業法務まで幅広く取り扱うほか、消費者教育にも力を入れている。令和６年度大阪弁護士会消費者保護委員会副委員長。近畿大学非常勤講師。家事調停官（非常勤裁判官）の経験もある。

事務所名：西塚法律事務所

