「ガラスのハート」は「豆腐メンタル」へ!? イマドキの若者言葉に学ぶ上手な「比喩」の使いかた

「あそこの上司は鬼」「ビジネスは戦争」--比喩は文章を短く、わかりやすく、印象的にしてくれる便利なテクニックだが、あまりにも見慣れた表現では、相手の心に残らない。「うまいこと言ったつもりが、まったく刺さらなかった……」そんな経験がある人も多いのではないか。



本稿では、現代の若者たちが使いこなす、巧みで新鮮な比喩表現のコツを、『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』（マイナビ出版）から一部抜粋・再構成して紹介する。

比喩は陳腐化しがち！ もっと意外に、自由に

比喩。辞書を引くと、比喩は「物事を直接に描写・叙述・形容などしないで、たとえを用いて理解を容易にし、表現に味わいを加える修辞法」とあります。おそらく皆さんも日常生活の会話や文章で、いつの間にか比喩表現を使っているはずです。

「あそこの上司は鬼だから」

「ビジネスは戦争だ！

「あの人の業務管理って神だよね」

どうでしょう、1日1回くらいは聞くのではないでしょうか。「鬼」＝「死ぬほど厳しい」、「戦争＝生きるか死ぬかの戦い」、「神＝信じられないほどわかりやすく、整理されている」ということですから、比喩の便利さは、「皆がわかる表現を使えば、文を短くでき、インパクトを作れる」という点にあります。

この「皆がわかる」というのが、まあ曲者。

そこに意識が強く向きすぎると、比喩はどんどん定番化していき、手垢のついた表現になります。

「太陽のように明るい」「絹のように滑らか」「歩く百科事典」。すべて比喩ですが、どう感じるでしょう？ 「まあ言うよね」という印象で、もはや特に心に残らないのではないでしょうか。「明るい女性」を「太陽のように明るい女性」と表現したところで、現代では「別に……」という陳腐な印象を与えてしまうのです。

では、イマドキの比喩表現「豆腐メンタル」はどうでしょう。「親ガチャ」「沼落ち」。これだって比喩のひとつ。私は、近年唐突に登場したこれらの比喩表現が好きです。「豆腐＝もろい」という「共有理解」を巧みに取り入れながら、新鮮なたとえを生み出しているわけで、これぞ「比喩じゃん」と感じます。このあたりがうまい作家と言えば、村上春樹さんが挙げられます。

いかがでしょう？ 村上春樹さんほどセクシーではありませんが、「豆腐メンタル」も老若男女で同じイメージが持てる素晴らしい比喩じゃありませんか。プルプルで、脆くて、危うい。

言い古された比喩表現では「ガラスのハート」がありますが、現代のガラスは堅牢です。たとえばAGCの「倍強度ガラス」というものは、「同じ厚さのフロート板ガラスの約2倍の耐風圧強度、熱割れ強度を持つ、高層ビルの外装に適したガラス」だそうで、こんな商品がある時代に「俺、ガラスのハートだから」と言ったら、逆に「そりゃあものすごい強度だね！ もっと働けよ、コラ」となるのです。

比喩は、普遍的だが、意外かつ自由なほうがよい。以前ダウンタウンの松本人志さんがとあるテレビ番組で、発言を譲り合うコンビ芸人に対し、「最後の餃子か！」と言い放ちました。新鮮にして、皆がよくわかる。これがよい比喩の本質なのです。

大切なのは「どのタイミングで、何のために使うか」

ここでは正しい比喩の種類と用法を確認しましょう。まあ直喩とか隠喩とか、そんな用語を覚える必要はないと思いますが、こんな比喩の種類があるのか、というのは知っておいて損はないでしょう。大事なのはどのタイミングで、何のために使うかです。

ほかにも「提喩」「諷喩」「活喩（擬人法）」などもありますが、あまり知る意味があるようには思えません。興味がある方は調べてみてください。

繰り返しますが、大事なのはどのタイミングで、何のために使うか。ソフトバンクの孫正義さんは、こんな言葉を使ったそうです。「（ビジネスは航海のようなもの）近くを見るから船酔いする。100キロ先を見ていれば景色は絶対にぶれない。ビジョンがあれば、少々の嵐にもへこたれないものだ」。

ビジネスで比喩を使う場合は、このようにストーリーに組み込むと、より印象的な文章になると思います。

私が社長を務めるワン・パブリッシングでは、仲間が次のような表現をしてくれました。「会社のPLはお客様からの成績通知表だ」。PLというビジネス用語より「お客様から成績通知表」のほうが、全員がその意味をイメージできますし、新入社員にもダイレクトに伝わるでしょう。これが比喩の力なのです。

■まとめ

・皆がわかる比喩表現を使えば、文を短くでき、インパクトある文章を作れる。

・大切なのは「共有理解」と「新しさ」の両立で、手垢まみれの比喩はNG。

・ビジネスで比喩を使う場合は、ストーリーに組み込むと、印象的な文章になる。

文／松井謙介

