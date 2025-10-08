大阪を捨てれば良いだけ

自民党の新総裁に高市早苗氏が選ばれ、焦点は連立の枠組みに移っている。自公に維新が加わる流れができつつあったかに見えたがそれは頓挫しそうで、公明はトップが高市体制との連立政権の継続に疑問符をつけるまで踏み込んだ。一方で国民民主は自民との距離の近さをアピールしつつある。今後、連立交渉はどう進んで行くのか。

「維新は新体制の立ち上げ以降、石破茂首相の退陣を前提に自公連立に前向きどころか前のめりになっていました。自民が維新の新たな看板政策『副首都構想』に乗れそうだということも連立参加へのアクセルになっていました」

と、政治部デスク。昨年10月の衆院選で維新は19ある大阪の小選挙区すべてで勝利した。そのあたりがネックになりそうだと言われていたが……。

「早い段階で“自民が大阪を捨てれば良いだけ”という結論が出ていました。ただ、公明にとって大阪は“発祥の地”で常勝と呼ばれてきました。にもかかわらず、去年の衆院選では候補を立てた4つの小選挙区で維新に敗れており、公明側に維新側への拒否反応があることは明白でした」（同）

麻生氏の「がん発言」

「自民側は水面下で“小泉進次郎総裁”を前提にその後ろ盾である菅義偉元首相と公明とのパイプに期待していました。維新も同様で、小泉総裁なら自公維連立は早期にあり得ると見られていましたが、白紙に戻った格好です」（同）

高市氏は新総裁に選出後に公明の斉藤鉄夫代表と会談して連立継続の意思を伝えたが、斉藤氏は、高市氏の歴史認識や靖国神社への参拝についての考え、外国人との共生など、懸念を表明した。

「これまで自民の総裁が交代してあいさつに出向いても連立は“自動更新”でしたので今回の斉藤氏の対応は異例中の異例で、斉藤氏が会談で伝えた懸念をメディアにも明らかにしたのもサプライズでした。公明や支持母体・創価学会嫌いで知られる麻生太郎氏が副総裁だった2023年9月に公明幹部や創価学会について“がんだった”と発言したことがありましたが、その際も公明側の対応はそこまで厳しいものではありませんでした。今回の高市氏への反応はかなりストレスがたまっている印象を受けました」（同）

麻生・榛葉のホットライン

一方、高市新総裁と維新の関係はどうか。 高市氏の選挙区は奈良2区だが、ちょうど大阪からの維新の攻勢を食い止める関所のようにも見える。

「地理的には確かにそうですね（笑）。だからと言って維新と距離があるかと言うとそこまでではないでしょう。ただ、伝えられている通り、高市氏が連立、あるいは連携相手と見ているのは国民民主です。国民民主も埋没を懸念して自公維連立を相当警戒していました。国民民主の榛葉賀津也幹事長と麻生氏とはかなり関係が近く、ここ最近もメディアの目に触れる形で会談を行っています。普段からプライベートでも細かく連絡を取り合う間柄です」（同）

5日には高市氏と国民民主の玉木雄一郎代表とが秘密裏に会談していたことが報じられた。加えて、自民税調会長に8年君臨し、国民民主が看板政策に掲げてきた「所得税の“年収の壁”引き上げ」などに慎重姿勢を崩さず「ラスボス」などと呼ばれた宮沢洋一氏が退任する見通しだ。国民民主が宮沢氏の退任を求めており、これを高市氏が受け入れたとも見られている。これらを踏まえれば自民は国民民主との連携・連立に前のめりに見える。

首相ポストなら別だが

では麻生・榛葉のホットラインをベースに連立入り確定かと言うと、そう単純でもないらしい。

「国民民主の支持母体の連合は基本的に連立への参加をよしとはしないでしょう。さらに、建設的な提案をする野党として活動を続けることで党勢をさらに拡大したいとの思惑が玉木氏らにあり、連立を即座に選択せず、当面は政策的な連携がメインになってくると見られています。首相ポストを提示されるなら話は別ですが。高市新総裁の生みの親とされる麻生氏ですが、ここでもパーシャル連合の橋渡し役としてその影響力を行使しそうな雰囲気です」（同）

かつて自民党にとっての「ゲタの雪」、すなわち付いていくしかない存在と揶揄されたこともある公明党だが、党勢衰える中、危機感はかなりのもののようで、今回は「高市新政権」への懸念を前面に打ち出し、けん制の姿勢を崩していない。高市氏が麻生氏寄りのスタンスを取り続ければ「予断を許さない展開」も想定されるという。

