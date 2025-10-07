＜50代スタッフがお手本！＞【studio CLIP】秋にまるっと真似したい！「褒められコーデ」

秋が深まってくる今の時期。コーデに迷っているミドル世代は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の50代スタッフさちちさんの着こなしをお手本にしてみて。今回はトレンド感のあるデニムパンツや、シーズンムード高まるコーデュロイスカートを取り入れたスタイルをピックアップしました。カジュアルさも大人っぽさも備わったコーデは、周りから褒められるかも。

ゆったりとしたシルエットで抜け感コーデに

世界的トレンドとして人気を集めているデニムアイテム。ミドル世代がこなれ見えを狙うなら、ゆったりとしたワイドパンツがおすすめ。リラックス感がありながら、ストンと落ちるシルエットが大人っぽい雰囲気を醸し出します。ラフになりすぎないよう、シックな黒のブラウスでメリハリをつけるのも垢抜けのポイント。ブラウスはフロントインして、すっきりと着こなして。

トレンドカラーを盛り込んでコーデの鮮度アップ

秋冬のトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。温かみのあるコーデュロイ素材のスカートなら、さらにシーズンムードを高めてくれるはず。スラリとしたIラインが、足元まで美しく見せてくれそうです。ヴィンテージライクなワークジャケットを投入すれば、こなれ感も大人っぽさも備わったコーデに。足元は黒のブーツでキリッと引き締めて、上品に仕上げて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M