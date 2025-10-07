【機動戦士ガン ダム MOBILE SU IT EN SEM BLE EX55 デスティニーガン ダム SpecII】 10月7日11時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：6,050円

バンダイは、組立式可動フィギュア「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月7日11時より予約受付を開始した。発送は2026年2月を予定し、価格は6,050円。

「MOBILE SUIT ENSEMBLE」は同社のカプセルトイ「ガシャポン」などで展開しているデフォルメフィギュアシリーズ。本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場したモビルスーツ「デスティニーガンダムSpecII」を再現したEX弾となる。

全高約6.5cmで劇中のデザイン、カラーリングが再現されており、関節パーツには最終決戦時の赤く発光した状態が付属している。また、アロンダイトをはじめとした各種武装も付属し、光の翼を展開した状態も再現できる。

