【Amazon プライム感謝祭】備蓄にもおすすめの「カップヌードル」や「どん兵衛」などが最大48%オフ
今回は「インスタント麺」の中からセールになっているアイテムをご紹介。何も作りたくない日や、災害の備蓄用としても役に立ちますよ。
→ Amazon「インスタント麺」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」
災害時の備蓄用にもおすすめ。「日清食品 カップヌードル」
カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」
カップヌードルPRO「高たんぱく&低糖質 さらに塩分控えめ」
カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり292kcal 75g×12個
2,841円 → 1,959円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カップヌードルPRO「チリトマトヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ」
カップヌードルPRO チリトマトヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり316kcal 80g×12個
3,357円 → 2,393円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カップヌードルPRO「高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」
カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー 85g ×12個 [日清食品 たんぱく質15g 糖質50%オフ 塩分25%カット カップ麺 カップラーメン 箱買い]
3,357円 → 2,685円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
お弁当のお供にも。「ホットワンタン しょうゆ味」
ふっくらおあげが美味しい。「どん兵衛 きつねうどん（東）」
食べごたえたっぷり。「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」
どん兵衛 鬼かき揚げうどん [甘みと旨み際立つ大切り玉ねぎ] 日清食品 カップ麺 96g ×12個
2,267円 → 1,635円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
旨みが際立つコク深い味わい。「どん兵衛 肉うどん」
どん兵衛 肉うどん [甘めのつゆに染みわたるコク旨牛肉] 日清食品 カップ麺 86g×12個
2,630円 → 1,635円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サクサクの天ぷらをトッピング。どん兵衛の西日本限定天ぷらそば
魚介の豊かな風味とコクが詰まった「カレーメシ シーフード」
ビーフと玉ねぎの旨み。「カレーメシ 欧風ビーフ」
カレーメシ 欧風ビーフ [リニューアル・スパイス感アップ] 107g×6個 日清食品 カップライス 国産米 インスタント
1,931円 → 1,166円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】
13,880円 → 6,898円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米
3,618円 → 3,009円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 国内麦 小麦粉 100% 使用 480g ×2個
734円 → 591円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
