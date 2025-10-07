【Amazon プライム感謝祭】備蓄にもおすすめの「カップヌードル」や「どん兵衛」などが最大48%オフ
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が2025年10月10日（金）まで開催中です。

今回は「インスタント麺」の中からセールになっているアイテムをご紹介。何も作りたくない日や、災害の備蓄用としても役に立ちますよ。

やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」


NISSIN

日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個

1,964円 → 1,531円（22%オフ）

災害時の備蓄用にもおすすめ。「日清食品 カップヌードル」


NISSIN

カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個

5,098円 → 3,168円（38%オフ）

カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」


NISSIN

カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個

2,841円 → 1,959円（31%オフ）

カップヌードルPRO「高たんぱく&低糖質 さらに塩分控えめ」


NISSIN

カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり292kcal 75g×12個

2,841円 → 1,959円（31%オフ）

カップヌードルPRO「チリトマトヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ」


NISSIN

カップヌードルPRO チリトマトヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり316kcal 80g×12個

3,357円 → 2,393円（29%オフ）

カップヌードルPRO「高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」


NISSIN

カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー 85g ×12個 [日清食品 たんぱく質15g 糖質50%オフ 塩分25%カット カップ麺 カップラーメン 箱買い]

3,357円 → 2,685円（20%オフ）

お弁当のお供にも。「ホットワンタン しょうゆ味」


マルちゃん

ホットワンタン しょうゆ味 46g×12個

2,786円 → 1,451円（48%オフ）

ふっくらおあげが美味しい。「どん兵衛 きつねうどん（東）」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (東) 日清食品 カップ麺 96g×12個

3,059円 → 2,230円（27%オフ）

食べごたえたっぷり。「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」


どん兵衛

どん兵衛 鬼かき揚げうどん [甘みと旨み際立つ大切り玉ねぎ] 日清食品 カップ麺 96g ×12個

2,267円 → 1,635円（28%オフ）

旨みが際立つコク深い味わい。「どん兵衛 肉うどん」


どん兵衛

どん兵衛 肉うどん [甘めのつゆに染みわたるコク旨牛肉] 日清食品 カップ麺 86g×12個

2,630円 → 1,635円（38%オフ）

サクサクの天ぷらをトッピング。どん兵衛の西日本限定天ぷらそば


どん兵衛

どん兵衛 天ぷらそば (西) 日清食品 カップ麺 100g×12個

3,059円 → 1,906円（38%オフ）

魚介の豊かな風味とコクが詰まった「カレーメシ シーフード」


カレーメシ

カレーメシ シーフード 日清食品 インスタント ごはん ご飯 104g×6個

1,931円 → 1,166円（40%オフ）

ビーフと玉ねぎの旨み。「カレーメシ 欧風ビーフ」


カレーメシ

カレーメシ 欧風ビーフ [リニューアル・スパイス感アップ] 107g×6個 日清食品 カップライス 国産米 インスタント

1,931円 → 1,166円（40%オフ）

その他のセール商品


松屋

【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】

13,880円 → 6,898円（50%オフ）

by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米

3,618円 → 3,009円（17%オフ）

日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 国内麦 小麦粉 100% 使用 480g ×2個

734円 → 591円（19%オフ）

チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,338円（30%オフ）

ギンビス

ギンビス たべっ子水族館 50g×10個

1,404円 → 1,053円（25%オフ）

