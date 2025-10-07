全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。明星食品から発売されている「麺神（めがみ）」。その名の通り、麺に徹底的にこだわったシリーズとして大人気だが、9月15日に新たにリニューアルしてさらにパワーアップした。

今回は発売されたばかりの「麺神 鶏コク醤油」をご紹介したい。「史上最 もっちり食感」を謳う、麺の食感にこだわり抜いた袋麺だ。

パッケージを開けると、麺と液体スープ、粉末スープが出てくる。500mlのお湯で麺を6分茹で、スープを入れた器にお湯を注いで混ぜ、麺を入れてトッピングをのせれば完成だ。

まずは麺の太さと形状が只者ではない。「生めん風3層麺製法」といってつるみのある表面の外層と、もっちりとした中心の内層に分けて作られている。そして、小麦粉の5.3％に「もち小麦」を使っているのがポイントだ。もち小麦は人気ラーメン店が極太の手打ち麺で使って大ブレイクした小麦。これをインスタント麺に採用するとは凄い。

このこだわりがダイレクトに美味しさに繋がっていて、およそインスタントとは思えないクオリティの高いもっちり麺に仕上がっている。食感はもちろん喉ごしやウェーブ感もどれもピカイチ。インスタントの極太麺の最高峰ともいうべきクオリティだ。

スープはシンプルな鶏＋昆布の醤油味。麺をしっかりと引き立てる美味しさだ。もち小麦を使った麺ということで、ラーメンファンにも是非ご賞味いただきたい。お試しあれ。

(執筆者: 井手隊長)