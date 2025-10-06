“メニエール病”公表のモー娘。横山玲奈、活動再開を発表「体調も少しずつ良くなってきたため」
メニエール病を公表していたモーニング娘。'25のメンバー・横山玲奈（24）が6日、自身のブログを更新。7日から活動再開することを報告した。
【ライブ写真】アイドル全開！今月から開催の卒業ツアーで笑顔をみせる横山玲奈
横山は「みなさまへ」と題したブログで「体調も少しずつ良くなってきたため、明日から活動を再開させていただきます」と報告。「よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。
横山は2001年2月22日生まれ、埼玉県出身。16年12月、同グループに加入した。今年7月には、今秋予定されているコンサートツアーをもって、同グループ、並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。
横山は9月25日にメニエール病を公表。9月下旬から予定されていた海外公演やラジオ番組の出演を見合わせていた。
【ライブ写真】アイドル全開！今月から開催の卒業ツアーで笑顔をみせる横山玲奈
横山は「みなさまへ」と題したブログで「体調も少しずつ良くなってきたため、明日から活動を再開させていただきます」と報告。「よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。
横山は2001年2月22日生まれ、埼玉県出身。16年12月、同グループに加入した。今年7月には、今秋予定されているコンサートツアーをもって、同グループ、並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。
横山は9月25日にメニエール病を公表。9月下旬から予定されていた海外公演やラジオ番組の出演を見合わせていた。