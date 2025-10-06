投資アドバイザー・鳥海翔氏が提示するテンバガー株の設計図『【10倍株を狙え】投資家が求めるテンバガー候補はこれ！新NISAで今注目の米国株について解説します！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで人気の投資アドバイザー・鳥海翔氏が、動画『【10倍株を狙え】投資家が求めるテンバガー候補はこれ！新NISAで今注目の米国株について解説します！』を公開。鳥海氏は「成長投資枠」や「コアサテライト戦略」を軸に、投資初心者でも狙うことができる「テンバガー株」に焦点を当て、今注目の米国企業を語っている。
出発点は王道のインデックス投資だ。長期で堅実に資産形成を進めるという基本は崩さない。一方で、コア（インデックス）を守りつつサテライト（個別株）で尖った成長を取りにいくのがコアサテライト戦略だと整理。たとえば元本2,000万円を想定し、1,700万円を全世界株式やS&P 500に配分して年率5％で運用、300万円をサテライトに分ける。サテライトを3銘柄に各100万円で分散し、うち1社が10倍になれば合計は3,918万円。インデックス単独の3,257万円より高い到達点を狙うことができる、という示し方で戦略の勘所を押さえた。
ただし「上振れの裏には振れ幅がある」。鳥海氏はNVIDIAの事例を引き、華やかな面の裏で、過程では1/3水準まで沈む局面もあると指摘。テンバガーを狙うなら、急騰と急落の両方を前提に資金配分とメンタルを整えるべきだと釘を刺す。
その上で「候補」として挙げた米国企業は3社。まず「イルミナ」。人間のゲノム解析を推進する企業で、医療の現場を変え得るポテンシャルを備える。株価はピークから大きく調整しており、PER水準も低めという紹介で、視点を長期に置くべき領域だと示す。
次に「アルベマール」。リチウムの上流供給に強みを持ち、米国内で唯一稼働中のリチウム鉱山を保有。精製まで自社で担い、パナソニックなどの電池メーカーを経由して自動車各社へつながる。EV市場の拡大見通しが語られ、テスラ、フォード、メルセデスとの長期的関係にも言及。需要の膨張と供給の難度、そのギャップを埋める技術と体制こそ同社の肝だと位置づける。
最後に「ロケットラボ」。SpaceXの相乗りに対し、狙った軌道を狙った日程で飛ばす「専用便」を提供する小型ロケット企業だ。小型機で月到達の実績も重ね、ニッチの中で独自の信用を築きつつある。上昇局面・下落局面ともに振れ幅は大きいが、サテライトで取りにいく「理由」はここにあるという整理だ。
鳥海氏は結論として、株価は「実力（業績・技術・供給力）」と「フィーリング（人気・潮流・勢い）」の掛け算で動くと喝破。短期の評価に翻弄されても、実力が積み上がる企業はある日「評価の側」が追いつく。だからこそ、コアで守り、サテライトで伸びを取りにいく設計と、対象企業の理解が欠かせない。詳細な配分の考え方や各社の論点は動画内で順序立てて語られているため、戦略の具体像をイメージしやすいはず。テンバガー候補をサテライトで検討したい個人投資家にとっても、リスクと期待値の設計を学べるという点で有用な指針となるはずだ。
出発点は王道のインデックス投資だ。長期で堅実に資産形成を進めるという基本は崩さない。一方で、コア（インデックス）を守りつつサテライト（個別株）で尖った成長を取りにいくのがコアサテライト戦略だと整理。たとえば元本2,000万円を想定し、1,700万円を全世界株式やS&P 500に配分して年率5％で運用、300万円をサテライトに分ける。サテライトを3銘柄に各100万円で分散し、うち1社が10倍になれば合計は3,918万円。インデックス単独の3,257万円より高い到達点を狙うことができる、という示し方で戦略の勘所を押さえた。
ただし「上振れの裏には振れ幅がある」。鳥海氏はNVIDIAの事例を引き、華やかな面の裏で、過程では1/3水準まで沈む局面もあると指摘。テンバガーを狙うなら、急騰と急落の両方を前提に資金配分とメンタルを整えるべきだと釘を刺す。
その上で「候補」として挙げた米国企業は3社。まず「イルミナ」。人間のゲノム解析を推進する企業で、医療の現場を変え得るポテンシャルを備える。株価はピークから大きく調整しており、PER水準も低めという紹介で、視点を長期に置くべき領域だと示す。
次に「アルベマール」。リチウムの上流供給に強みを持ち、米国内で唯一稼働中のリチウム鉱山を保有。精製まで自社で担い、パナソニックなどの電池メーカーを経由して自動車各社へつながる。EV市場の拡大見通しが語られ、テスラ、フォード、メルセデスとの長期的関係にも言及。需要の膨張と供給の難度、そのギャップを埋める技術と体制こそ同社の肝だと位置づける。
最後に「ロケットラボ」。SpaceXの相乗りに対し、狙った軌道を狙った日程で飛ばす「専用便」を提供する小型ロケット企業だ。小型機で月到達の実績も重ね、ニッチの中で独自の信用を築きつつある。上昇局面・下落局面ともに振れ幅は大きいが、サテライトで取りにいく「理由」はここにあるという整理だ。
鳥海氏は結論として、株価は「実力（業績・技術・供給力）」と「フィーリング（人気・潮流・勢い）」の掛け算で動くと喝破。短期の評価に翻弄されても、実力が積み上がる企業はある日「評価の側」が追いつく。だからこそ、コアで守り、サテライトで伸びを取りにいく設計と、対象企業の理解が欠かせない。詳細な配分の考え方や各社の論点は動画内で順序立てて語られているため、戦略の具体像をイメージしやすいはず。テンバガー候補をサテライトで検討したい個人投資家にとっても、リスクと期待値の設計を学べるという点で有用な指針となるはずだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
投資アドバイザーの鳥海翔氏が一刀両断！枠復活・課税・配分の三本勝負『新NISAの投資枠を超えた余剰資金はどうすべきか？特定口座で投資する際に潜む意外なリスクについて解説します！』
投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』
投資アドバイザーの鳥海翔氏が指摘！国民の声が届きにくい構図を暴く『10/4に行われる自民党総裁選について！今後の日本で生き残るために必ず知っておくべきことについて紹介します！』
チャンネル情報
資産運用、保険、社会保障制度などおかねに関することを動画で解説するチャンネルです。おかねの悩みを解決したいけど、なにから調べればいいかわからない！だれに聞けばいいかわからない！聞いたところでなんだかしっくりこない！そんな方にオススメのチャンネルです。