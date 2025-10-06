シャトレーゼ『秋フェア』2025開催、「国産和栗のモンブラン」など芋･栗を使ったケーキを発売

菓子専門店「シャトレーゼ」は10月3日から、『秋フェア』を開催している。

芋や栗を使ったケーキなどの期間限定スイーツを販売するもの。フェア開催期間は店舗によって異なり、公式サイトから確認できる。

シャトレーゼ『秋フェア』2025

2025年『秋フェア』の販売ラインアップは以下の通り。

◆香るキャラメルと焼き芋クリームのズコット

芋とキャラメルを組み合わせ、香ばしいほうじ茶の香りが特徴の大人の秋スイーツ。塩味をきかせたサクサク食感のほうじ茶サブレの上に、シルクスイートクリーム、紅はるか芋の甘露煮、キャラメルクリームなどを重ねている。表面には、なめらかな濃厚シルクスイートクリームを絞った。税込464円。

シャトレーゼ「香るキャラメルと焼き芋クリームのズコット」

◆お芋たっぷりモンブラン

金時芋と紅芋を使ったツートーンカラーの鮮やかな見た目のモンブラン。クッキーの上に、紅はるか芋の甘露煮、ほんのり甘いシルクスイートのムースを重ねている。さつまいもクリームとチーズ入り紫芋クリームを絞り、大学芋のダイスを飾った。税込486円。

シャトレーゼ「お芋たっぷりモンブラン」

◆国産和栗のモンブラン

栗本来の濃厚な甘味･豊かな風味を楽しめるモンブラン。ダコワーズにホワイトチョコレート、栗甘露煮、国産和栗のペーストを使った和栗バタークリームと和栗クリームを絞った。ホイップクリームに洋酒を加えることで、和栗の風味が一層引き立つように仕上げたという。税込626円。

シャトレーゼ「国産和栗のモンブラン」

◆栗とさつまいものプレミアムショート

栗とさつまいもを使った秋の味覚を味わえるショートケーキ。栗クリームと黄栗甘露煮をスポンジで挟み、ホイップクリームでコーティングした。上面にはココアパウダーをかけ、大学芋と紅はるか芋の甘露煮、渋皮栗をトッピングしている。税込518円。

シャトレーゼ「栗とさつまいものプレミアムショート」

〈芋･栗を使った「あんみつ」「栗餅」なども〉

◆2種のお芋と栗のあんみつ

2種類の芋(紅芋、紅はるか芋)、栗の甘露煮、塩豆(赤えんどう豆)、白玉風団子を組みあわせ、ホイップクリームをあわせたあんみつ。味と食感の変化を楽しめるよう、紅芋は餡に、紅はるか芋はダイス状にカットしたものを入れている。税込367円。

シャトレーゼ「2種のお芋と栗のあんみつ」

◆栗餅

香ばしく焼いた団子生地で、粒餡と栗一粒を挟んだ和菓子。1個162円、3個入486円(各税込)。

シャトレーゼ「栗餅」

そのほか、「一粒栗大福マロンクリーム入り」1個194円、「イタリア栗のマロンブッセ」1個140円、「茨城県産和栗の栗きんとん」1個205円(各税込)などを取りそろえる。

「一粒栗大福マロンクリーム入り」「イタリア栗のマロンブッセ」「茨城県産和栗の栗きんとん」

■シャトレーゼ公式サイト「秋フェア」特設ページ