´öÅÄ¤ê¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖActor¡×10·î11ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡È¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÉYOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëikura¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¤Ë¿·¶Ê¡ÖActor¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÌò¡É¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤äÍ¥¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤ÎPre-Save¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖActor¡×¤ÎCD¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î1·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëCD¤Ï¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñÉ÷¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉõÅû¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¥Á¡¼¥àÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
´öÅÄ¤ê¤é
¡ÖActor¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¿ÊÔ¶Ê¡§°æ¾åÃÈÇ·¡¡³Ú¶ÊPre-Save URL¡§orcd.co/actor
10·î11Æü(ÅÚ)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
´öÅÄ¤ê¤éSINGLE
¡ÖActor¡×
10·î29ÆüÈ¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜÄ´ººÊó¹ð½ñÉ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§XSCL-121~2
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://LilasIkuta.lnk.to/Actor
¡ãCD¡ä
1. Actor
2. Actor -Anime Edit-
3. Actor -Instrumental-
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
´öÅÄ¤ê¤é±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¡Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¡Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¡Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡¡Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
BS¥Æ¥ìÅì¡¡10·î5Æü¤è¤êËè½µ¡ÊÆü¡Ë24:30¡Á25:00
ÇÛ¿®¾ðÊó
³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆSeason 1¡ÁSeason 2ÇÛ¿®Ãæ
ABEMA ¥×¥ì¥ß¥¢¥à
Lemino
Amazon Prime Video
milplus
Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
Netflix
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
TELASA
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video
TELASA¡Êau ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
U-NEXT
DMM TV
WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
FOD
Hulu
J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º
¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Â¾
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§±óÆ£Ã£ºÈ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§º£°æÍ§µª»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ºêè½Çµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅèÅÄÏÂ¹¸
¿§ºÌÀß·×¡§¸¶ ¶³»Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÝÆâÍ®µª(ÁðÆå)¡¡¿ùËÜÃÒÈþ¡ÊUnstable¡Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±±°æ¤ß¤Ê¤ß
CG´ÆÆÄ¡¡ÅÏîµ·¼ÂÀ¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥á¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´µ×´ÖÍªÌé
Éû»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¹¬»Ò
ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ¡ÊIMAGICA¡Ë
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§(K)NoW_NAME
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò
À©ºî¡§WIT STUDIO¡ßCloverWorks
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¡Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ì¼«Ê¬¤ò¡¡»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½
À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇßõÎõ¤Ê¾ðÊóÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£
Åì¹ñ(¥ª¥¹¥¿¥Ë¥¢)¤ÈÀ¾¹ñ(¥¦¥§¥¹¥¿¥ê¥¹)¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎäÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
À¾¹ñ¤Î¾ðÊó¶ÉÂÐÅì²Ý¡ÒWISE(¥ï¥¤¥º)¡Ó½êÂ°¤Ç¤¢¤ëÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¡Ò²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¡Ó¤Ï¡¢
ÅìÀ¾Ê¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±¿ÍÊª¡¢Åì¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý°ìÅÞÁíºÛ¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÒÛæ(¥¹¥È¥ê¥¯¥¹)¡Ó¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡È°ì½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë²ÈÂ²¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤¬ÄÌ¤¦Ì¾Ìç¹»¤Îº©¿Æ²ñ¤ËÀøÆþ¤»¤è¡É¡£
¡Ò²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¡Ó¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ±¤·¡¢²ÈÂ²¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¼¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Ï¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¢ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¡ª
3¿Í¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î²¾½é¤á¤Î²ÈÂ²¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
©±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://spy-family.net/
´öÅÄ¤ê¤éTwitter
https://twitter.com/ikutalilas