TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2023Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯8·î6Æü¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿CHiCO with HoneyWorks¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ÎºÆ»ÏÆ°È¯É½¤ä¡¢ºÆ»ÏÆ°¸å½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò2¥¿¥¤¥È¥ëÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿·¶Ê¤Î°ì¤Ä¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î³Ú¶Ê¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ï10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤âÆ±»þÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡üÇÛ¿®¾ðÊó
CHiCO with HoneyWorks
¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×
³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://cwhw.lnk.to/SenjyonoHana
Àè¹ÔÇÛ¿®
¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×
10·î15ÆüÇÛ¿®³«»Ï
Pre-Add¡¦Pre-Save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2025090906175484R557sVIRNH&openExternalBrowser=1
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
19th Single
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×
2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä¡¡
¡ÚCHiCO with HoneyWorksÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SMCL-966
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈ×¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SMCL-967
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£
Lyrics¡§Gom, shito¡¡Music¡§Gom¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
02.¿ÍÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
Lyrics¡§shito, Gom¡¡Music¡§shito, ÃæÀ¾¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
03.¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£- Instrumental -
04.¿ÍÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é - Instrumental -
20th Single
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×
2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä¡¡
¡ÚCHiCO with HoneyWorksÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SMCL-968
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈ×¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SMCL-969
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.Àï¾ì¤Î²Ú
Lyrics¡§shito, Gom¡¡Music¡§shito¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
02.¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert¡ª
Lyrics¡§Gom, shito¡¡Music¡§Gom, ±§ÅÔ·½µ±¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
03.Àï¾ì¤Î²Ú - Instrumental -
04.¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert¡ª - Instrumental -
CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×
https://cwhw.lnk.to/gRsDn8
¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×
https://cwhw.lnk.to/YQwIaE
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23:30¡ÁTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
https://www.kimikoe-anime.com/
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡ÁTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
https://saihito-anime.com/
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026
1·î11Æü(Æü) Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
1·î12Æü(·î¡¦½Ë) °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
1·î18Æü(Æü) Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
https://l-tike.com/cwhw/
¡ãCHiCO with HoneyWorks¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Á¤³ ¤¦¤£¤º ¤Ï¤Ë¡¼¤ï¡¼¤¯¤¹¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¿¥«¥Ä¡ª¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿CHiCO¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Á¡¼¥àHoneyWorks¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç2014Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¡Ø¤Þ¤¸¤Ã¤¯²÷ÅÍ1412¡Ù¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! TO THE TOP¡Ù¡¢¡ØBORUTO-¥Ü¥ë¥È- NARUTO NEXT GENERATIONS¡Ù¡¢¡ØÍý·Ï¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£r=1-sin¦È¡Ù¡¢¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£¡ÖÀÄ½Õ¶»¥¥å¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀÄ½Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤¬Â¿¤¯¤Î10Âå¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ÎYouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯4·î8Æü¤ÎZepp¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆCHiCO with HoneyWorks¤Î°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËCHiCO¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢ºî»ì¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤éÅù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤äµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤¦¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤è¤êCHiCO with HoneyWorks¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
©Í®¼ù¤Á¤Ò¤í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ß±Û¤¨À½ºî°Ñ°÷²ñ
©Ë±¥Ê¥Ê¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿ºÇ¤Ò¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
