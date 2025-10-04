逮捕報道の草間リチャード敬太が出演予定の『ザ！鉄腕！DASH!!』 日テレがコメント「適切に対応すべく作業」
5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が4日、東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されたと報じられた。草間が予定と発表されていた5日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』について、日本テレビがオリコンニュースの取材に回答した。
草間の逮捕報道について、所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は、オリコンニュースの取材に対し、「事実関係確認中」と回答。草間は4日早朝、東京・新宿区のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたと報じられている。
5日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』について、同局は「適切に対応すべく作業しております」と答えた。
草間は、1996年1月11日生まれ、京都府出身。Aぇ！group のメンバーとして、2024年5月にシングル「《A》BEGINNING」でデビューした。バラエティー番組『ザ！鉄腕！!!DASH』（日本テレビ系）に出演するほか、ドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日／2025年4月期）などに出演。映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（2026年1月19日公開予定）の主演が控えている。
