甲府vs磐田 スタメン発表
[10.4 J2第32節](JITス)
※16:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 77 マテウス・レイリア
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 2 井上樹
DF 24 佐藤恵介
MF 6 小林岩魚
MF 17 土屋巧
MF 26 佐藤和弘
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
監督
大塚真司
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 5 江崎巧朗
DF 8 為田大貴
DF 38 川口尚紀
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
FW 9 渡邉りょう
FW 33 川合徳孟
FW 39 角昂志郎
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
MF 7 上原力也
MF 46 石塚蓮歩
MF 71 倍井謙
MF 79 ブラウンノア賢信
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 20 佐藤凌我
監督
安間貴義
