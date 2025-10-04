[10.4 J2第32節](JITス)

※16:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 97 東ジョン

DF 3 孫大河

DF 21 ヘナト・アウグスト

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 77 マテウス・レイリア

FW 44 内藤大和

控え

GK 30 石川慧

DF 2 井上樹

DF 24 佐藤恵介

MF 6 小林岩魚

MF 17 土屋巧

MF 26 佐藤和弘

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

監督

大塚真司

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 5 江崎巧朗

DF 8 為田大貴

DF 38 川口尚紀

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 6 金子大毅

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 18 井上潮音

FW 9 渡邉りょう

FW 33 川合徳孟

FW 39 角昂志郎

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

MF 7 上原力也

MF 46 石塚蓮歩

MF 71 倍井謙

MF 79 ブラウンノア賢信

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 20 佐藤凌我

監督

安間貴義